Политика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США

«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь», — отметил Макей. По его словам, поставки стали возможными по итогам договорённостей, которые были достигнуты в ходе визита в Белоруссию американского госсекретаря Майка Помпео 1 февраля 2020 года.
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Белоруссия начала покупать нефть в США

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Белоруссия начала поставки нефти из США

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ТАСС09:18
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Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 11:34, Ашберн

Владимир Макей сообщил о начале поставок нефти из США

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Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
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Общество

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Технологии

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Стало известно о крайне низком числе имеющих иммунитет к коронавирусу россиян

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Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет

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Власти Смоленской области снова ввели в регионе ограничительные меры следует из указа губернатора Алексея Островского.
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