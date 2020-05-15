Политика
RT на русскомВ Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США
«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь», — отметил Макей. По его словам, поставки стали возможными по итогам договорённостей, которые были достигнуты в ходе визита в Белоруссию американского госсекретаря Майка Помпео 1 февраля 2020 года.
Читать в источнике
Оценить631
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Происшествия
Мигранты устроили массовый митинг у столичного рынка «Фуд-сити»
Российская газета 11:21
Происшествия
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»
RT на русском 10:13
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
Шоу-бизнес
У беременной Елены Берковой забрали машину
35-летняя актриса и телеведущая Елена Беркова осталась без машины, которая принадлежала ее бывшему мужу - бизнесмену Владимиру Савро, пропавшему без вести в 2013 году.
ТВ Центр 08:15
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Технологии
Facebook приобрел сервис анимированных изображений Giphy
Компания Facebook купила сервис анимированных изображений Giphy. Об этом сообщается в заявлении, размещенном в пятницу на сайте Facebook.
ТАСС 11:21
Наука
Прототип квантового радара создан
МедиаПоток вчера в 03:45
Политика
В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
Футбол
Кубок России по футболу будет доигран вместе с чемпионатом
Москва, 15 мая 2020, 14:07 — REGNUM Матчи Кубка России по футболу будут возобновлены параллельно с играми чемпионата.
REGNUM 07:07
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
Здоровье
Подготовлен план первого этапа снятия ограничений в Калужской области
Поэтапное снятие ограничений в Калужской области стало темой заседания регионального оперштаба 14 мая.
Kaluga-poisk.ru 07:56
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Общество
Минобрнауки прокомментировало сообщения о домогательствах в МГУ
RT на русском 11:13
Теннис
ATP продлила приостановку теннисных турниров до 31 июля
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) продлила приостановку турниров до 31 июля в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, сообщается на сайте организации.
РИА Новости 10:25
Здоровье
Стало известно о крайне низком числе имеющих иммунитет к коронавирусу россиян
Стало известно о крайне низком числе имеющих иммунитет к коронавирусу россиян.
Lenta.ru 09:59
Общество
Регионы не торопятся выходить из карантина
Почти четверть субъектов Федерации (21 регион) практически никак не ослабили карантинные меры после того, как в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая «режима нерабочих дней» и начале поэтапного выхода из режима ограничений, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 17:00
Наука
Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет
Физики впервые получили двумерный оксид молибдена, который демонстрирует пьезоэлектрические свойства.
N+1 вчера в 14:41
Общество
Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»
Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене и предлагают оформить доставку.
Российская газета 09:59
Общество
В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса
Власти Смоленской области снова ввели в регионе ограничительные меры следует из указа губернатора Алексея Островского.
РБК 11:25
Авто
Tesla планирует обрушить цены на электрокары
Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс 00:03
Кино
Финальные серии «Сверхъестественного» выйдут осенью
Piter.tv 02:31
Экономика
Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
РИА Новости 06:25
Кино
CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком
CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру 11:08
Футбол
Давид Сильва намерен остаться в «Манчестер Сити» до конца сезона
По сообщения The Times, Сильва намерен покинуть МС предстоящим летом, однако, готов остаться в команде на столько, сколько потребуется для завершения текущего сезона.
Bobsoccer 02:45