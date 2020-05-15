Политика
ТАСССША начали поставку нефти в Белоруссию
США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства в пятницу.
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 17:49, Ашберн
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru 16:01
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
В Москве отчитались о первых штрафах за отсутствие масок
В Москве отчитались о первых штрафах за несоблюдение перчаточного и масочного режима в общественных местах.
Lenta.ru 15:53
Авто
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
Здоровье
426 человек закрыли на изоляцию в городской больнице Вологды
426 человек закрыли на изоляцию в городской больнице номер 1 города Вологды. Здание находится по адресу Советский проспект, 98.
Медиа-Центр 35media.ru 10:43
Космос
Live: запуск ракеты Atlas V с орбитальным самолетом X-37B
Ранее стало известно, что на борту X-37B будет спутник FalconSat-8, имеющий пять экспериментальных полезных нагрузок Академии Военно-воздушных сил США.
Naked Science 13 мая в 04:48
Путешествия
В Турции назвали сроки возобновления авиасообщения с Россией
Авиасообщение между Турцией и Россией может возобновиться в конце этого лета.
Профиль 09:31
Политика
В МГУ прокомментировали санкции Украины против вуза
Введенные Украиной санкции против Московского государственного университета не повлияют на работу вуза. Об этом сообщает пресс-службе МГУ.
ФАН 16:36
Политика
Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде
Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин.
ИА Красная Весна 16:50
Общество
Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 16:00
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет
Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru 07:15
Единоборства
Джастин Гэтжи выразил поддержку отцу Хабиба Нурмагомедова
Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Джастин Гэтжи выразил слова поддержки госпитализированному в больницу отцу Хабиба Нурмагомедова.
РЕН ТВ вчера в 21:14
Общество
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Покупателей без масок в магазине могут не обслуживать.
Медиа-Центр 35media.ru 09:29
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM вчера в 01:17
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
Общество
В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом
За последние сутки от последствий коронавируса в Москве умерли 74 человек. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.
РБК 16:29
Наука
Снижение активности Солнца грозит новым «ледниковым периодом»
Ученые напоминают о начале XIX века, когда из-за сниженной активности Солнца на Землю обрушилось множество бедствий.
Московский Комсомолец 09:47
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
Здоровье
Химик оценила эффективность американского лекарства против COVID-19
Производимый в США и используемый для лечения коронавируса препарат от Эболы «Ремдесивир» не сможет самостоятельно побороть COVID-19.
Известия 16:35
Происшествия
В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест
«Мамедов против домашнего ареста не возражал», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
REGNUM 16:18
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Армия и оружие
Посол США в Варшаве допустила размещение в Польше американского ядерного оружия
Посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.
Коммерсантъ 16:08
Армия и оружие
В Донецке обстрелами ВСУ повреждены три дома и рынок
Донецк, 15 мая 2020, 22:10 — REGNUM Повреждения получили три жилых дома и рынок «Октябрьский» в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, сообщает 15 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 15:10
Политика
Трамп заявил о создании в США сверхбыстрой «супер-пупер-ракеты»
США разрабатывают сверхбыструю ракету, сообщил президент Дональд Трамп. Глава государства назвал ее «супер-пупер-ракетой».
Коммерсантъ 17:10
Экономика
Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
РИА Новости 06:25
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru 09:00