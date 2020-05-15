Политика

ТАССТАСССША начали поставку нефти в Белоруссию

США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства в пятницу.
Читать в источнике
Комментировать923

Подробнее о событии

Белоруссия начала покупать нефть в США

Lenta.ru09:44

США начали поставку нефти в Белоруссию

Эхо Москвы09:33

В Минске рассматривают сотрудничество с США по нефти как элемент энергобезопасности

ТАСС09:18

Белоруссия начала поставки нефти из США

Московский Комсомолец08:32

Белоруссия начала получать нефть из США

Газета.Ru08:31

В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США

RT на русском08:28

США начали поставлять нефть Белоруссии

РИА Новости08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 17:49, Ашберн

Владимир Макей сообщил о начале поставок нефти из США

КП - Беларусь08:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 17:49, Ашберн
Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru 16:01
8
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,8K
Общество

В Москве отчитались о первых штрафах за отсутствие масок

В Москве отчитались о первых штрафах за несоблюдение перчаточного и масочного режима в общественных местах.
Lenta.ru 15:53
29
Авто

Tesla готовится обрушить цены на электрокары

Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
84
Здоровье

426 человек закрыли на изоляцию в городской больнице Вологды

426 человек закрыли на изоляцию в городской больнице номер 1 города Вологды. Здание находится по адресу Советский проспект, 98.
Медиа-Центр 35media.ru 10:43
3
Космос

Live: запуск ракеты Atlas V с орбитальным самолетом X-37B

Ранее стало известно, что на борту X-37B будет спутник FalconSat-8, имеющий пять экспериментальных полезных нагрузок Академии Военно-воздушных сил США.
Naked Science 13 мая в 04:48
9
Путешествия

В Турции назвали сроки возобновления авиасообщения с Россией

Авиасообщение между Турцией и Россией может возобновиться в конце этого лета.
Профиль 09:31
4
Политика

В МГУ прокомментировали санкции Украины против вуза

Введенные Украиной санкции против Московского государственного университета не повлияют на работу вуза. Об этом сообщает пресс-службе МГУ.
ФАН 16:36
1
Политика

Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде

Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин.
ИА Красная Весна 16:50
15
Общество

Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 16:00
599
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
720
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет

Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru 07:15
5
Единоборства

Джастин Гэтжи выразил поддержку отцу Хабиба Нурмагомедова

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Джастин Гэтжи выразил слова поддержки госпитализированному в больницу отцу Хабиба Нурмагомедова.
РЕН ТВ вчера в 21:14
Общество

Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

Покупателей без масок в магазине могут не обслуживать.
Медиа-Центр 35media.ru 09:29
980
Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM вчера в 01:17
1
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5

Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
823
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
2,5K
Общество

В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом

За последние сутки от последствий коронавируса в Москве умерли 74 человек. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.
РБК 16:29
Наука

Снижение активности Солнца грозит новым «ледниковым периодом»

Ученые напоминают о начале XIX века, когда из-за сниженной активности Солнца на Землю обрушилось множество бедствий.
Московский Комсомолец 09:47
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая рассказала о страхе и панике из-за самоизоляции

Gazeta.SPb 00:20
9
Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
642
Здоровье

Химик оценила эффективность американского лекарства против COVID-19

Производимый в США и используемый для лечения коронавируса препарат от Эболы «Ремдесивир» не сможет самостоятельно побороть COVID-19.
Известия 16:35
Происшествия

В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест

«Мамедов против домашнего ареста не возражал», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
REGNUM 16:18
Общество

Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями

Интерфакс 11:32
987
Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
498
Армия и оружие

Посол США в Варшаве допустила размещение в Польше американского ядерного оружия

Посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.
Коммерсантъ 16:08
Армия и оружие

В Донецке обстрелами ВСУ повреждены три дома и рынок

Донецк, 15 мая 2020, 22:10 — REGNUM Повреждения получили три жилых дома и рынок «Октябрьский» в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, сообщает 15 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 15:10
Политика

Трамп заявил о создании в США сверхбыстрой «супер-пупер-ракеты»

США разрабатывают сверхбыструю ракету, сообщил президент Дональд Трамп. Глава государства назвал ее «супер-пупер-ракетой».
Коммерсантъ 17:10
133
Экономика

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости 06:25
130
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»

Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru 09:00
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Владимирович Макей
Белорусский дипломат
Белорусский дипломат, министр иностранных дел, руководитель Администрации президента Республики Беларусь. Архитектор «многовекторной» внешней политики Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное