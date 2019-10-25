Политика
Газета.RuВласти США начали процесс оформления депортации Бутиной
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Политика
Путин заявил о списании Россией долгов Африки на сумму $20 млрд
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд.
Происшествия
Число заболевших «гаффской болезнью» в селе Ачиры возросло
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
Общество
В России создадут засекреченное кредитное бюро для военных и силовиков
Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Авто
В России изменится способ расчета транспортного налога
В России будет изменен порядок расчета транспортного налога на дорогие автомобили.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Общество
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Политика
В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Сирии
Армия и оружие
Российские военные развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» в Сербии
Российские военные развернули комплексы С-400 и "Панцирь-С" на авиабазе Батайница в Сербии.
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
Политика
«Единая Россия»: губернаторам добавят партийной работы
Эксперт Леонид Мишунин уверен, что назначение губернаторов главами региональных отделений партии ЕР является подготовкой к выборам в Госдуму: Начинать кампанию, тем более, такого уровня, следует не за несколько месяцев, а как минимум за год.
Футбол
Гиггз сделал выбор между Месси и Роналду
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сделал выбор между двумя лучшими футболистами современности – Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Общество
Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые «ключевые профессии», представители которых играют первостепенную для организации роль.
Футбол
С. Ребров: готовил команду к победе над ЦСКА, верил в неё
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (1:0).
Политика
Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд
Ощадбанк сообщил, что Парижский апелляционный суд отклонил ходатайство России о приостановке принудительного исполнения решения международного арбитража о компенсации убытков банку из-за утраты его активов в Крыму.
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Небензя обозначил позицию РФ по ситуации в Сирии в ООН
Россия намерена и дальше выступать посредником между сирийскими властями и курдами.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о возможной беременности Собчак
Наука
В Коми нашли древнейшего предка наземных позвоночных
Ученые нашли в Коми окаменелости тетрапода, животного, благодаря которому позвоночные смогли выйти на сушу.
Футбол
«Барселона» оставила раздевалку в Праге в ужасном состоянии
Армия и оружие
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной
Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.
Армия и оружие
Финские СМИ: НАТО следовало распустить в 1991 году
Журналист финского издания HBL Ульф Юханссон в своей статье раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга и организацию в целом, заявив, что альянс следовало распустить еще в 1991 году.
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Шоу-бизнес
Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом»
Лолита Милявская в беседе с фанатами в социальных сетях назвала экс-супруга "кровососом".
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.