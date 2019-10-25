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Политика Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.

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Происшествия В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.

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Политика Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд Ощадбанк сообщил, что Парижский апелляционный суд отклонил ходатайство России о приостановке принудительного исполнения решения международного арбитража о компенсации убытков банку из-за утраты его активов в Крыму.

Политика Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.