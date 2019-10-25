Политика

Газета.RuГазета.RuВласти США начали процесс оформления депортации Бутиной

В США начали процедуру оформления депортации россиянки Марии Бутиной на родину.
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Процесс депортации Бутиной начался в США

News.ruвчера в 17:20

Правозащитник рассказал, сколько Бутина должна адвокатам

Телеканал 360°вчера в 17:12

Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной

RT на русскомвчера в 14:45

США начали процесс депортации Марии Бутиной

Аргументы и Фактывчера в 15:34

Адвокат сообщил, что угрозы отсрочки депортации Бутиной нет

ТАССвчера в 19:07

Мария Бутина подписала документы об освобождении

Московский Комсомолецвчера в 11:55

Порядок возвращения Бутиной на родину пока не известен — адвокат

REGNUMвчера в 07:03
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Политика

Путин заявил о списании Россией долгов Африки на сумму $20 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд.
Газета.Ru 23 октября в 07:28
Происшествия

Число заболевших «гаффской болезнью» в селе Ачиры возросло

Вести.Ru вчера в 12:36
Политика

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM вчера в 17:36
Общество

В России создадут засекреченное кредитное бюро для военных и силовиков

Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.
REGNUM вчера в 20:31
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 23 октября в 05:53
Авто

В России изменится способ расчета транспортного налога

В России будет изменен порядок расчета транспортного налога на дорогие автомобили.
ToDay News Ufa вчера в 14:12
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Политика

В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 15:11
Армия и оружие

США увеличат военное присутствие в Сирии

Коммерсантъ вчера в 18:44
Армия и оружие

Российские военные развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» в Сербии

Российские военные развернули комплексы С-400 и "Панцирь-С" на авиабазе Батайница в Сербии.
РЕН ТВ вчера в 23:01
Происшествия

В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку

В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия вчера в 13:35
Политика

«Единая Россия»: губернаторам добавят партийной работы

Эксперт Леонид Мишунин уверен, что назначение губернаторов главами региональных отделений партии ЕР является подготовкой к выборам в Госдуму: Начинать кампанию, тем более, такого уровня, следует не за несколько месяцев, а как минимум за год.
Давыдов.Индекс вчера в 03:44
Футбол

Гиггз сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сделал выбор между двумя лучшими футболистами современности – Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Евро-футбол.ру вчера в 15:49
Общество

Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России

Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые «ключевые профессии», представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
Футбол

С. Ребров: готовил команду к победе над ЦСКА, верил в неё

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (1:0).
Чемпионат вчера в 15:25
Политика

Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд

Ощадбанк сообщил, что Парижский апелляционный суд отклонил ходатайство России о приостановке принудительного исполнения решения международного арбитража о компенсации убытков банку из-за утраты его активов в Крыму.
РБК вчера в 15:18
Политика

Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии

В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Вести.Ru вчера в 20:14
Единоборства

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Политика

Небензя обозначил позицию РФ по ситуации в Сирии в ООН

Россия намерена и дальше выступать посредником между сирийскими властями и курдами.
ТК Звезда вчера в 23:46
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о возможной беременности Собчак

URA.Ru вчера в 18:31
Наука

В Коми нашли древнейшего предка наземных позвоночных

Ученые нашли в Коми окаменелости тетрапода, животного, благодаря которому позвоночные смогли выйти на сушу.
Мойка78 вчера в 16:43
Футбол

«Барселона» оставила раздевалку в Праге в ужасном состоянии

Евро-футбол.ру вчера в 13:28
Армия и оружие

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Известия вчера в 23:09
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной

Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.
Рамблер вчера в 14:33
Армия и оружие

Финские СМИ: НАТО следовало распустить в 1991 году

Журналист финского издания HBL Ульф Юханссон в своей статье раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга и организацию в целом, заявив, что альянс следовало распустить еще в 1991 году.
Взгляд.ру вчера в 13:02
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом»

Лолита Милявская в беседе с фанатами в социальных сетях назвала экс-супруга "кровососом".
Актуальные Новости вчера в 22:06
Общество

Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда вчера в 00:38
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