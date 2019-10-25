Политика

BFM.ruBFM.ruСША начали процесс депортации Марии Бутиной

Власти США уведомили Россию о передаче россиянки Марии Бутиной иммиграционно-таможенной службе. Иммиграционно-таможенная служба подала уведомление на россиянку Бутину для ее передачи этому ведомству. Россиянка будет находиться там до момента депортации, сообщает ТАСС.
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США начали процесс депортации Марии Бутиной

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