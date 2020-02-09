Политика
REGNUMСША начали проработку предложения Путина о саммите «пятерки» СБ ООН
Власти США начали проработку предложения президента Российской Федерации Владимира Путина о встрече лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Американская сторона взяла в проработку предложение Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН, заявил в воскресенье РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.РИА Новостивчера в 18:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Антонов: США работает над предложением РФ о саммите «пятерки» СБ ООН
Московский Комсомолецвчера в 19:09
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома
5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
Политика
Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Происшествия
Власти Казахстана стабилизировали ситуацию после массовой драки
Авто
В Сети продемонстрировали изображения нового Volkswagen Polo для РФ
Независимые художники «Колёса.ру» продемонстрировали ими подготовленные рендерные изображения нового Volkswagen Polo, предназначенного для реализации на отечественном рынке.
Политика
Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома
Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
Общество
Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Религия
День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля
Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
Общество
В Москву вернется аномальное тепло со следующей недели
Москвичам пообещали возвращение аномально теплой погоды: на следующей неделе температура воздуха в столице будет колебаться в районе нулевой отметки.
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Политика
Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией
«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
Политика
Украина упростила процедуру пересечения границы с Крымом для детей
Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для учащихся на Украине подростков в возрасте от 14 до 16 лет.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Хоккей
«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбу
Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.
Политика
Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы
Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации.
Здоровье
Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни
Жировая болезнь печени – опасный недуг, при котором ткань важного органа перерождается в жировую.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение невесте в студии НТВ
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Происшествия
В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом
Экономика
Мишустин рассказал, за счет чего можно ускорить рост ВВП России
Стимулирование потребительского спроса с помощью социального пакета и рядя других мер, которые готовит правительство РФ, помогут увеличить темпы роста ВВП в России.
Политика
На интеграции России и Белоруссии поставили крест
Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
Технологии
Незапланированное обновление для Windows 7 выпустила Microsoft
Как сообщает ToDay News Ufa, компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7. Оно предназначено для исправления ошибки, которая была допущена в финальной версии и доставила немало неприятностей пользователям.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Шоу-бизнес