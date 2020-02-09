Политика

REGNUMREGNUMСША начали проработку предложения Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Власти США начали проработку предложения президента Российской Федерации Владимира Путина о встрече лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Американская сторона взяла в проработку предложение Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН, заявил в воскресенье РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
РИА Новостивчера в 18:42

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США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

РБКвчера в 21:14

США проработают предложение Путина о саммите пяти стран

Lenta.ruвчера в 18:41

Антонов: США работает над предложением РФ о саммите «пятерки» СБ ООН

Московский Комсомолецвчера в 19:09

Посольство РФ в США разъясняет официальным лицам суть встречи лидеров «пятерки» СБ ООН

ТАССвчера в 19:08

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Известиявчера в 18:58

Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

РИА Новостивчера в 18:42

В США прорабатывают предложение Путина о встрече «пятёрки» СБ ООН

RT на русскомвчера в 19:39
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Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой

StarHit.ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома

5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
Bimru.ru вчера в 08:17
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Назван мотив устроившего стрельбу в Таиланде военного

Lenta.ru 00:33
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Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Известия вчера в 22:44
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Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Rusargument 07 февраля в 10:02
Происшествия

Власти Казахстана стабилизировали ситуацию после массовой драки

Известия вчера в 22:59
Авто

В Сети продемонстрировали изображения нового Volkswagen Polo для РФ

Независимые художники «Колёса.ру» продемонстрировали ими подготовленные рендерные изображения нового Volkswagen Polo, предназначенного для реализации на отечественном рынке.
Pnzdrive 00:30
Политика

Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома

Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.
РБК вчера в 15:30
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
Российская газета 02:16
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия 01:47
Религия

День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля

Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
Волга-Медиа вчера в 22:39
Общество

В Москву вернется аномальное тепло со следующей недели

Москвичам пообещали возвращение аномально теплой погоды: на следующей неделе температура воздуха в столице будет колебаться в районе нулевой отметки.
Известия 02:18
Армия и оружие

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Российская газета 07 февраля в 10:59
Политика

Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией

«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
RT на русском вчера в 14:07
Политика

Украина упростила процедуру пересечения границы с Крымом для детей

Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для учащихся на Украине подростков в возрасте от 14 до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 18:21
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня 07 февраля в 09:07
Хоккей

«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбу

Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.
Матч ТВ вчера в 21:39
Политика

Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы

Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации.
РБК вчера в 20:45
Здоровье

Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни

Жировая болезнь печени – опасный недуг, при котором ткань важного органа перерождается в жировую.
Deita.ru вчера в 05:15
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение невесте в студии НТВ

НТВ вчера в 08:09
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета 07 февраля в 11:15
Происшествия

В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

RT на русском вчера в 00:46
Экономика

Мишустин рассказал, за счет чего можно ускорить рост ВВП России

Стимулирование потребительского спроса с помощью социального пакета и рядя других мер, которые готовит правительство РФ, помогут увеличить темпы роста ВВП в России.
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Политика

На интеграции России и Белоруссии поставили крест

Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
Московский Комсомолец 07 февраля в 18:06
Технологии

Незапланированное обновление для Windows 7 выпустила Microsoft

Как сообщает ToDay News Ufa, компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7. Оно предназначено для исправления ошибки, которая была допущена в финальной версии и доставила немало неприятностей пользователям.
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия 07 февраля в 19:55
Шоу-бизнес

Ургант в эфире Первого канала ответил Собчак на фразу о «лукавом лице»

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