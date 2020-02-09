Политика
REGNUMСША начали проработку предложения Путина о саммите «пятерки» СБ ООН
Власти США начали проработку предложения президента Российской Федерации Владимира Путина о встрече лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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с чего всё началось
Американская сторона взяла в проработку предложение Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН, заявил в воскресенье РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.РИА Новостивчера в 18:42
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Антонов: США работает над предложением РФ о саммите «пятерки» СБ ООН
Московский Комсомолецвчера в 19:09
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