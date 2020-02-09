Политика

REGNUMREGNUMСША начали проработку предложения Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Власти США начали проработку предложения президента Российской Федерации Владимира Путина о встрече лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Американская сторона взяла в проработку предложение Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН, заявил в воскресенье РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
РИА Новостивчера в 18:42

Подробнее о событии

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

РБКвчера в 21:14

Посольство РФ в США разъясняет официальным лицам суть встречи лидеров «пятерки» СБ ООН

ТАССвчера в 19:08

Антонов: США работает над предложением РФ о саммите «пятерки» СБ ООН

Московский Комсомолецвчера в 19:09

В США прорабатывают предложение Путина о встрече «пятёрки» СБ ООН

RT на русскомвчера в 19:39

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Известиявчера в 18:58

Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

РИА Новостивчера в 18:42

США проработают предложение Путина о саммите пяти стран

Lenta.ruвчера в 18:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Происшествия

Спецназ ликвидировал устроившего стрельбу в Таиланде

iReactor вчера в 21:40
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

РИА Новости 02:45
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета 02:16
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Общество

В России впервые посчитают белых медведей

В России в рамках нацпроекта "Экология" впервые в истории страны проведут полный учет численности белого медведя, сообщили в Минприроды России.
Российская газета 03:24
Здоровье

В Приморье выявлены нарушения при сборе анамнеза в медорганизациях

Работники Роспотребнадзора установили, что всего в крае выявлено 32,4% медицинских организаций, где были допущены ошибки при проведении опроса пациентов.
Primpress.ru вчера в 23:00
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
РБК вчера в 06:05
Спорт

Солдатова прокомментировала попытку самоубийства

Титулованная 21-летняя спортсменка оказалась в НИИ Склифосовского после, как сообщалось ранее, попытки покончить с собой: на ее руках были обнаружены порезы.
Спорт-Экспресс 06 февраля в 05:20
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Единоборства

Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
News.ru 00:12
Шоу-бизнес

Анна Седокова ждет четвертого ребенка

Одна из подписчиц в комментарии спросила, не ждет ли певица снова ребенка.
РЕН ТВ 03:26
Общество

Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70

Газета.Ru 03:57
Общество

В РПЦ захотели отразить особую роль русского народа в Конституции

В РПЦ захотели отразить особую роль русского народа в Конституции.
Lenta.ru 02:37
Кино

Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети

Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Экономика сегодня 06 февраля в 09:53
Происшествия

В МВД Казахстана назвали причину массовых беспорядков

Замминистра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди заявил, что причиной массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области страны стал дорожный конфликт, случившийся в среду.
Известия 03:36
Общество

В Москву возвращается аномальное тепло

Как сообщили в центре погоды "Фобос", в воскресенье днем приближающийся тёплый атмосферный фронт постепенно закроет небо плотными облаками и местами закружит небольшим снегом.
Российская газета 03:06
Футбол

Экспресс на теннис от 08.02.2020

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на теннис из двух событий по линии букмекерской конторы БК 1хСтавка.
Все про Спорт ру 07 февраля в 02:36
Происшествия

Два студента изнасиловали несовершеннолетнюю в Удельной

Двух студентов петербургских вузов подозревают в групповом изнасиловании несовершеннолетней.
Konkretno.ru 02:02
Игры

Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux

Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
3DNews 01:30
Происшествия

В Сочи произошло возгорание на цокольном этаже школы

РИА Новости 03:43
Политика

Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Газета.Ru 03:37
Финансы

Центробанк снова снизил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.
Банки.ру 07 февраля в 05:52
Происшествия

На Кольцовском тракте такси врезалось в фуру: погибли два человека

В Екатеринбурге в жутком ДТП на Кольцовском тракте погибли два человека. Автомобиль службы такси врезался в МАЗ.
Областная газета 03:15
Политика

В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
РИА Новости вчера в 15:08
Шоу-бизнес

Наргиз заявила, что в двух городах отменили ее концерты

Певица Наргиз заявила, что организаторы без объяснений отменили ее концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
РИА Новости вчера в 20:31
Спорт

Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Чемпионат вчера в 10:02
Общество

В карантинный пункт под Челябинском попал первый приехавший из Китая

В деревне Ужёвка Сосновского района открылся карантинный пункт для прибывших из Китая граждан.
РБК 03:45
Политика

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Известия вчера в 11:12
Авто

Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020

Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
iReactor вчера в 03:37
Политика

Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации

Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 11:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное