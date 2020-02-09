Американская сторона взяла в проработку предложение Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН, заявил в воскресенье РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.

с чего всё началось

Власти США начали проработку предложения президента Российской Федерации Владимира Путина о встрече лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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