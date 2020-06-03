Политика
РБКСША начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая. В частности, ведомство намерено выяснить, угрожают ли нынешние объемы импортируемой продукции национальной безопасности страны. Об этом говорится на сайте министерства.
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с чего всё началось
Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства торговли США.ТАСС01:15
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