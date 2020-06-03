Политика
РБКСША начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая. В частности, ведомство намерено выяснить, угрожают ли нынешние объемы импортируемой продукции национальной безопасности страны. Об этом говорится на сайте министерства.
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Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Экономика
Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.
РИА Новости вчера в 20:04
Наука
Новый материал для электродов позволит создать портативное дезинфицирующее устройство для защиты от коронавируса
«Хотя нашей первой мотивацией при разработке УФ-проницаемых электродов было создание экономичного решения для дезинфекции воды, теперь мы понимаем, что это прорывное открытие дает потенциальное решение для дезактивации Covid-19», — объясняет Джозеф Рот.
Naked Science вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе
Pravda.Ru вчера в 09:03
Общество
Минобороны перенесло военные сборы студентов
На фоне распространения коронавируса Минобороны перенесло проведение летних военных сборов для студентов, традиционно проходящих в июне—августе, на более поздний срок.
РБК 01:42
Армия и оружие
Российские ЗРК «Бук» защитят авиабазу Хафтара от турецких F-16
Военное обозрение вчера в 22:37
Экономика
Аналитики зафиксировали снижение расходов на ЖКХ в апреле в России
Траты на квартплату в апреле снизились в среднем на 14%. В то время как расходы на газ увеличились на 10%, а на электроэнергию — на 1%.
RT на русском вчера в 21:23
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Политика
Опубликовано видео задержания украинского военного на границе с Крымом
Пограничное управление ФСБ по Республике Крым опубликовало видеозапись задержания и допроса военнослужащего Вооруженных сил Украины, который был задержан в состоянии алкогольного опьянения при незаконном пересечении российско-украинской границы.
Российская газета вчера в 13:17
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа 01 июня в 14:09
Армия и оружие
Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха.
Lenta.ru вчера в 10:02
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс вчера в 08:49
Музыка
Зрители выбрали победителей Евровидения-2020
Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 01 июня в 05:49
Общество
Решение якутского суда о госпитализации шамана-воина Габышева обжалуют
Решение Якутского городского суда о принудительной госпитализации шамана-воина Александра Габышева в психоневрологическом диспансере будет обжаловано.
Московский Комсомолец 01:44
Здоровье
Количество выявленных случаев коронавируса в Алтайском крае превысило 2 тыс
Всего выздоровели 840 человек, из них 25 за последние сутки. В Алтайском крае на 3 июня зарегистрирован 81 новый случай.
ТАСС 01:24
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Общество
1 июля будет оплачиваемым нерабочим днем
Президент назначил дату проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ — 1 июля 2020 года (указ от 01.06.20 № 354).
Бухонлайн 01:36
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Спорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ вчера в 13:44
Политика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки.
РБК 01:00
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса
Россию в 2020 – 2021 годах могут покинуть около 10 – 15 тыс. IT-специалистов.
Коммерсантъ 00:20
Наука
Картины старых мастеров сереют из-за «ультрамариновой болезни»
Ученые надеются использовать эти знания для того, чтобы спасти картины, страдающие от «ультрамариновой болезни».
ВладТайм вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00
Происшествия
В Петербурге при пожаре в квартире погибли четыре человека
При пожаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 22:14
Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru вчера в 14:15
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали.
Российская газета вчера в 22:41
Армия и оружие
Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском
RT на русском 01:25
Музыка
Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»
Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru 01 июня в 06:46