Политика
РБКСША начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая. В частности, ведомство намерено выяснить, угрожают ли нынешние объемы импортируемой продукции национальной безопасности страны. Об этом говорится на сайте министерства.
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Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Культура
Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку Филиппа Киркорова, который предложил композитору изобразить в программе "Жить здорово!" с Еленой Малышевой аппендицит.
Piter.tv 00:30
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
В последнем месяце года текущие счета россиян обычно увеличиваются за счет премиальных, тринадцатых зарплат, досрочного перечисления январских пенсий.
РБК 01:00
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Общество
Минобороны перенесло летние военные сборы студентов
Минобороны РФ перенесло на более поздний срок проведение летних военных сборов для студентов: на июль-октябрь, а некоторых вузах - на 2021 год, говорится в сообщении военного ведомства.
РИА Новости 00:06
Здоровье
Вышедший из комы москвич в числе последних узнал о коронавирусе
Вышедшего из комы москвича шокировали новости о коронавирусе и принятых в связи с этим ограничениях.
Российская газета 01:05
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, сообщает «РИА Новости».
РБК 01 июня в 23:31
Происшествия
Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест
Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест.
ТАСС вчера в 15:01
Футбол
Илья Геркус: «Можно полностью уйти от бюджетного финансирования, но тогда обвалится весь профессиональный спорт»
Тяжело без игровой практики, — отметил Геркус. Также функционер рассказал о возможном неучастии «Ротора» в следующем сезоне Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ вчера в 16:27
Авто
Toyota анонсировала «легкую» версию Yaris GR
Yaris GR RZ повторяет версию хэтчбека, которая поступит в продажу на других рынках, а RC станет еще одним вариантом GR исключительно для Японии.
Авторамблер вчера в 05:35
Общество
В семи населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
Кемерово, 3 июня 2020, 07:21 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за сутки выявлены в семи населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:21
Политика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки.
РБК 01:00
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о судьбе дочери Фёдора Бондарчука
Ксения Собчак решила рассказать, как себя чувствует дочь Фёдора Бондарчука.
News.ru 00:50
Общество
Роспотребнадзор раскритиковал выдачу ваучеров за отменённые рейсы
Роспотребнадзор раскритиковал идею выдавать ваучеры на получение билетов в будущем клиентам авиакомпаний вместо денег за отменённые рейсы.
News.ru вчера в 16:31
Наука
Более 500 видов позвоночных оказались на грани вымирания
Live24 вчера в 05:44
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Российская газета вчера в 22:41
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал СМИ, как бороться с резкими скачками давления.
Evo-rus.com вчера в 12:10
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию проведут 1 июля
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, пишет «РИА Новости».
Примечания вчера в 06:01
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
Здоровье
Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью
Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
Известия вчера в 23:27
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Здоровье
В Хакасии за сутки коронавирус подтвердили у 21 человека
В регионе зафиксировано 985 случаев заражения COVID-19. Под наблюдением находятся 1 468 человек, из них 43 – в обсерваторе.
RuNews24.ru 01 июня в 00:35
Происшествия
В Южно-Сахалинске бухгалтер перевела мошенникам 800 тысяч рублей
Мошенники смогли обмануть бухгалтера и похитить с ее счета более 800 тысяч рублей.
Сахалин.Инфо вчера в 23:51
Финансы
Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца
В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта.
Давыдов.Индекс 01 июня в 07:26
Политика
Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
RT на русском вчера в 18:49
Армия и оружие
Уничтожение сирийского Т-72 в Дамаске попало на видео
В распоряжении ресурса Avia.pro оказалась видеозапись, опубликованная боевиками одной из сирийских террористических группировок, на которой запечатлено уничтожение сирийского танка Т-72 в Дамаске.
Avia.pro вчера в 18:36