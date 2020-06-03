Политика

РБКРБКСША начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая. В частности, ведомство намерено выяснить, угрожают ли нынешние объемы импортируемой продукции национальной безопасности страны. Об этом говорится на сайте министерства.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

ТАСС01:15

США расследуют поставки ванадия из России и Китая

Новый День00:57

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:53

В США хотят избавиться от ванадия из России и Китая

REGNUMвчера в 14:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
573
Культура

Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит

Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку Филиппа Киркорова, который предложил композитору изобразить в программе "Жить здорово!" с Еленой Малышевой аппендицит.
Piter.tv 00:30
17
Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
37
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,6K
Армия и оружие

Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов

Известия 00:32
80
Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

В последнем месяце года текущие счета россиян обычно увеличиваются за счет премиальных, тринадцатых зарплат, досрочного перечисления январских пенсий.
РБК 01:00
Политика

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
1K
Общество

Минобороны перенесло летние военные сборы студентов

Минобороны РФ перенесло на более поздний срок проведение летних военных сборов для студентов: на июль-октябрь, а некоторых вузах - на 2021 год, говорится в сообщении военного ведомства.
РИА Новости 00:06
Здоровье

Вышедший из комы москвич в числе последних узнал о коронавирусе

Вышедшего из комы москвича шокировали новости о коронавирусе и принятых в связи с этим ограничениях.
Российская газета 01:05
72
Общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, сообщает «РИА Новости».
РБК 01 июня в 23:31
8
Происшествия

Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест

Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест.
ТАСС вчера в 15:01
646
Футбол

Илья Геркус: «Можно полностью уйти от бюджетного финансирования, но тогда обвалится весь профессиональный спорт»

Тяжело без игровой практики, — отметил Геркус. Также функционер рассказал о возможном неучастии «Ротора» в следующем сезоне Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ вчера в 16:27
Авто

Toyota анонсировала «легкую» версию Yaris GR

Yaris GR RZ повторяет версию хэтчбека, которая поступит в продажу на других рынках, а RC станет еще одним вариантом GR исключительно для Японии.
Авторамблер вчера в 05:35
Общество

В семи населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения

Кемерово, 3 июня 2020, 07:21 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за сутки выявлены в семи населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:21
138
Политика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о судьбе дочери Фёдора Бондарчука

Ксения Собчак решила рассказать, как себя чувствует дочь Фёдора Бондарчука.
News.ru 00:50
Армия и оружие

В США считают B-1B «проблемой для российского флота»

REGNUM 01:20
64
Общество

Роспотребнадзор раскритиковал выдачу ваучеров за отменённые рейсы

Роспотребнадзор раскритиковал идею выдавать ваучеры на получение билетов в будущем клиентам авиакомпаний вместо денег за отменённые рейсы.
News.ru вчера в 16:31
19
Наука

Более 500 видов позвоночных оказались на грани вымирания

Live24 вчера в 05:44
9
Происшествия

Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

Российская газета вчера в 22:41
110
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал СМИ, как бороться с резкими скачками давления.
Evo-rus.com вчера в 12:10
61
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию проведут 1 июля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, пишет «РИА Новости».
Примечания вчера в 06:01
10K
Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
1,8K
Здоровье

Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью

Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
Известия вчера в 23:27
3
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
149
Здоровье

В Хакасии за сутки коронавирус подтвердили у 21 человека

В регионе зафиксировано 985 случаев заражения COVID-19. Под наблюдением находятся 1 468 человек, из них 43 – в обсерваторе.
RuNews24.ru 01 июня в 00:35
121
Происшествия

В Южно-Сахалинске бухгалтер перевела мошенникам 800 тысяч рублей

Мошенники смогли обмануть бухгалтера и похитить с ее счета более 800 тысяч рублей.
Сахалин.Инфо вчера в 23:51
Финансы

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта.
Давыдов.Индекс 01 июня в 07:26
687
Политика

Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
RT на русском вчера в 18:49
3
Армия и оружие

Уничтожение сирийского Т-72 в Дамаске попало на видео

В распоряжении ресурса Avia.pro оказалась видеозапись, опубликованная боевиками одной из сирийских террористических группировок, на которой запечатлено уничтожение сирийского танка Т-72 в Дамаске.
Avia.pro вчера в 18:36
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное