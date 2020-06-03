Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства. Решение о расследовании приняли после рассмотрения петиции американских производителей ванадия, поданной в ноябре 2019 года.

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

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