Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства. Решение о расследовании приняли после рассмотрения петиции американских производителей ванадия, поданной в ноябре 2019 года.
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Ванадиевый раздор: что стоит за новой истерикой Вашингтона

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В США расследуют возможную угрозу от импорта ванадия из других стран

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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США начали расследование против России и Китая

Lenta.ru02:40

Власти США расследуют импорт ванадия из России и Китая

Газета.Ru01:55

Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

ТАСС01:15

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

РИА Новости03:17
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Происшествия

В «Российской венчурной компании» прошли обыски

Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
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Общество

В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA

Интерфакс 06:11
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Общество

Минздрав расширил список лекарств для лечения COVID-19

Минздрав расширил список лекарств для лечения COVID-19 у взрослых, таблицы препаратов вошли в седьмую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению заболевания.
РИА Новости 07:53
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Наука

Исследованы причины образования ямальского кратера в вечной мерзлоте

Naked Science 06:52
Экономика

Россия может потерять статус лидера по экспорту пшеницы

По итогам сезона-2019/20 Россия может уступить странам Евросоюза мировое лидерство в экспорте пшеницы, пишет «Агроинвестор» со ссылкой на заявление президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского.
Агробук вчера в 00:00
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Общество

В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19.
RT на русском 05:13
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Шоу-бизнес

Бывший муж Гагариной заговорил об «убогой эстраде» после расставания с певицей

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков заговорил об «убогой эстраде» после развода с певицей.
Lenta.ru 07:47
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,9K
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
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Общество

Заброшенную больницу в Зеленой Роще собираются продать за 1 рубль

Заброшенную больницу скорой медицинской помощи в Зеленой Роще Екатеринбурга собираются продать за 1 рубль, а землю под объектом культурного наследия - за 62,7 млн рублей.
Znak.com вчера в 07:30
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Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ вчера в 05:00
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости вчера в 11:20
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Единоборства

Порье рассказал о возможном ходе боя Нурмагомедов — Гэтжи

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Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru 01:19
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Транспорт

В РЖД рассказали о сроках восстановления движения до Мурманска

Свободная Пресса 07:14
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Армия и оружие

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Космос

Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе

N+1 01 июня в 13:18
Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
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Политика

Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru 02:32
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Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

BFM.ru 03:35
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Игры

Создатели DayZ и Arma 3 стали частью Tencent

Напомним, Tencent имеет значительную долю в таких компаниях, как Epic Games, Supercell (занимается мобильными играми) и Grinding Gear Games (создатели Path of Exile), а также полностью владеет Funcom, Riot Games и Sharkmob.
Городской портал Новый Нижний 05:00
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Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

Вести.Ru вчера в 12:07
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Общество

Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России

Интерфакс 08:26
Автоспорт

Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона

Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
Советский спорт вчера в 05:46
Политика

Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
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Космос

Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска

РБК вчера в 22:02
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Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
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Киберспорт

Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей

Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру 07:42
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