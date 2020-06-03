Компании утверждали, что проблемы возникли не только из-за демпинга, но и из-за ограничений на экспортных рынках, связанных с налоговыми режимами. Отдельным пунктом шли обвинения против России и Китая в том, что их промышленная политика оказывает негативное воздействие на рынок.

США начали расследование против России и Китая

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