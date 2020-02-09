Политика
ИзвестияСША начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН
Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов. «Инициатива российского президента взята в проработку американской стороной», — цитирует его ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Американская сторона взяла в проработку предложение Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН, заявил в воскресенье РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.РИА Новости18:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Энергетика
«Газпромнефть-Восток» повышает экологичность производства
Реализация проекта позволила предприятию в 4 раза увеличить объем коммерческой сдачи газа и повысить общий уровень утилизации попутного нефтяного газа до 95%.
Игры
В PS Store запустили распродажу ретро-игр и ремастеров
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Политика
Украина разочаровалась новой санкционной процедурой Совета Европы
Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации.
Армия и оружие
Сирия новости 9 февраля 07.00: Турция эвакуирует войска на севере Ракки, САА решили улучшить системы ПВО из-за атак Израиля
Политика
CNN: штат Совета нацбезопасности США значительно сократят
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен значительно уменьшит штат сотрудников американского Совета национальной безопасности (СНБ).
Политика
Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»
Встреча прошла в Монреале на арене "Белл Центр" и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1 в дополнительное время.
Футбол
«Спартак» выиграл турнир в Катаре
Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
Армия и оружие
Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо
Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Футбол
«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением
Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
Здоровье
Американский профессор назвала сроки создания вакцины от коронавируса
Во время текущей вспышки коронавируса 2019-nCoV создать вакцину не удастся, заявила профессор Пенсильванского университета, глава Центра динамики инфекционных заболеваний (CIDD) Элизабет МакГроу.
Единоборства
Александр Емельяненко и Исмаилов провели дуэль взглядов
В Москве прошла пресс-конференция перед поединком между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Она завершилась битвой взглядов.
Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич родила первенца
Сегодня в 10 часов утра в элитном клиническом госпитале MD GROUP известная блогер Ида Галич родила первенца.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Авто
Представлен новый Hyundai Creta второго поколения
Новый Hyundai Creta очень сильно напоминает Hyundai ix25, который продается в Китае, где также сменил поколение.
Спорт
Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция), завершилась мужская спринтерская гонка классическим стилем.
Общество
Около сотни пассажиров Diamond Princess пожаловались на жар
Около сотни пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит в порту японского города Иокогама на карантине, пожаловались на жар и плохое самочувствие.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 811 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 811, заражены более 37,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2649 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций
Экс-президент Польши Лех Валенса усомнился в разумности претензий замглавы МИД Польши Павла Яблонского на репарации от России.
Здоровье
Перечислены пять игнорируемых признаков рака
Всего врачи перечислили пять таких симптомов. Первым из них стал кашель, который не прекращается на протяжении длительного времени.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»
Лера Кудрявцева: «Всегда первой прошу прощения у мужа».