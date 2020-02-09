Политика

ИзвестияИзвестияСША начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов. «Инициатива российского президента взята в проработку американской стороной», — цитирует его ТАСС.
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с чего всё началось

Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Американская сторона взяла в проработку предложение Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН, заявил в воскресенье РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
РИА Новости18:42

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США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Известия18:58

В США прорабатывают предложение Путина о встрече «пятёрки» СБ ООН

RT на русском19:39

Посольство РФ в США разъясняет официальным лицам суть встречи лидеров «пятерки» СБ ООН

ТАСС19:08

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

РБК21:14

В США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

РЕН ТВ18:50

Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

РИА Новости18:42

США проработают предложение Путина о саммите пяти стран

Lenta.ru18:41
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Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
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Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
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