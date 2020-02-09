Американская сторона взяла в проработку предложение Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН, заявил в воскресенье РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.

с чего всё началось

Вашингтон пока никак не отреагировал на предложение президента России Владимира Путина провести в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

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