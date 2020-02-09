Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Вашингтон пока никак не отреагировал на предложение президента России Владимира Путина провести в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.
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Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Американская сторона взяла в проработку предложение Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН, заявил в воскресенье РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
РИА Новостивчера в 18:42

Подробнее о событии

Посольство РФ в США разъясняет официальным лицам суть встречи лидеров «пятерки» СБ ООН

ТАССвчера в 19:08

В США прорабатывают предложение Путина о встрече «пятёрки» СБ ООН

RT на русскомвчера в 19:39

Антонов: США работает над предложением РФ о саммите «пятерки» СБ ООН

Московский Комсомолецвчера в 19:09

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

РБКвчера в 21:14

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Известиявчера в 18:58

Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

РИА Новостивчера в 18:42

США проработают предложение Путина о саммите пяти стран

Lenta.ruвчера в 18:41
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Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков

Коммерсантъ 04:01
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Экс-президент Польши оценил претензии к России о выплате репараций

Экс-президент Польши Лех Валенса прокомментировал слова замглавы польского МИД о том, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы возмещения репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны.
RT на русском 05:32
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Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70

Газета.Ru 03:57
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Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

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Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Наука

Медики разрабатывают революционное портативное устройство для измерения давления

Специалисты из Австралии разработали уникальное портативное устройство, которое поможет людям с гипертонией узнавать уровень своего кровяного давления.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07 февраля в 11:00
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Ханю впервые в карьере выиграл чемпионат четырёх континентов

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Зидан попал в аварию по пути на тренировку «Реала»

После улаживания формальностей Зидан продолжил свой путь на базу «Реала» и провел плановую тренировку.
Матч ТВ 05:11
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Известия 04:35
Здоровье

Что мешает борьбе с китайским коронавирусом

Скорость распространения коронавируса снизилась, но борьбу с заболеванием осложняют слухи и недостоверная информация.
ТВ Центр 03:44
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
News.ru вчера в 11:43
Политика

Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией

«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
RT на русском вчера в 14:07
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
РИА Новости 04:31
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой

Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
StarHit.ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Лобода появилась на Big Love Show в «голом» платье-купальнике

Столица уже начала праздновать предстоящий День влюбленных — 8 февраля на стадионе «ВТБ Арена» отгремел концерт Big Love Show.
Телепрограмма вчера в 22:55
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Наука

Новые причины возникновения рака раскрыли ученые

Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Privet-Rostov.ru 06 февраля в 10:39
Происшествия

В Сочи загорелась общеобразовательная школа

Российская газета 04:04
Футбол

Шюррле: не хочу растить дочь через FaceTime

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле признался, что хотел бы проводить больше времени с супругой Анной и дочерью Кайей.
Чемпионат 03:54
Общество

«Правило 90». О чем стоит знать всем офисным работникам

Осаночный сколиоз — типичное "офисное" заболевание, которое появляется из-за неправильно расположения тела на рабочем месте.
РИА Новости вчера в 19:05
Театры

Театр оперы и балета Башкирии назвал среднюю выручку за спектакль

Средняя выручка за спектакль в 2019 году Башкирского государственного театра оперы и балета составила 242,27 тыс. рублей.
РБК Уфа 05:11
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске (Коми), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 05:28
Футбол

«Спартак» подписал новый контракт с Ещенко

Матч ТВ 02:53
Происшествия

В Петербурге студенты устроили групповое изнасилование знакомой

Московский Комсомолец 04:35
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал вчера в 08:49
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru 07 февраля в 11:00
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета 02:16
Хоккей

Россия проиграла Швеции в матче Евротура

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в матче Евротура со счетом 2:5.
Экономика сегодня вчера в 13:04
Общество

Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест

РИА Новости 04:24
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
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