Политика

Lenta.ruLenta.ruСША начали разрабатывать санкции против Ирака

США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.
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Администрация Трампа начала разработку санкций против Ирака

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WP узнала о начале подготовки Вашингтоном санкций против Багдада

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РБК23:14

Власти США, по некоторым данным, начали готовить санкции против Ирака

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WP: администрация США начала разрабатывать санкции против Ирака

ТАСС22:29

Власти США начали подготовку санкций против Ирака, сообщает СМИ

РИА Новости22:19
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Иран пообещал ударить по военным объектам США

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Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке

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