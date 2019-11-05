Армия и оружие

Военное делоВоенное делоСША начали строить военные базы у нефтяных месторождений в Сирии

Турецкое информагентство уточняет, что в районы уже переброшена строительная техника. Как сообщает турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на источники, Соединенные Штаты приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяныхполей в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
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СМИ узнали о строительстве военных баз США у месторождений нефти в Сирии

РБК03:47

Арабист заявила о сложностях диалога между курдами и Дамаском из-за баз США

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СМИ: США строят две военные базы рядом с нефтяными месторождениями в Сирии

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США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, пишет Anadolu

РИА Новости03:45

«Анадолу» сообщило о создании военных баз США у нефтяных месторождений в Сирии

Интерфакс02:21

Турцию возмутило появление YPG вместе со спецназом США на сирийском месторождении нефти

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