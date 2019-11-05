Армия и оружие
Военное делоСША начали строить военные базы у нефтяных месторождений в Сирии
Турецкое информагентство уточняет, что в районы уже переброшена строительная техника. Как сообщает турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на источники, Соединенные Штаты приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяныхполей в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
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Турцию возмутило появление YPG вместе со спецназом США на сирийском месторождении нефти
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