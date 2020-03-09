Армия и оружие

ТАССТАСССША начали вывод своих войск из Афганистана

Соединенные Штаты начали в понедельник процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).
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США начали вывод своих войск из Афганистана

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США начали сокращать численность войск в Афганистане

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Associated Press: США начали вывод своих военнослужащих из Афганистана

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Газета.Ru16:08

Пентагон сообщил о начале вывода своих войск из Афганистана

Коммерсантъ15:47
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Курс доллара и евро резко вырос на фоне падения цен на нефть

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Премьер Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жёсткие ограничения на передвижения населения.
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В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков

В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Чонгом

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о продлении контракта с нападающим Тахитом Чонгом.
Soccer.ru 16:35
Армия и оружие

Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии

Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган.
РИА Новости 14:29
Энергетика

Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США

Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
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Медики из Германии смогли выявить четыре опасных сигнала на коже, которые зачастую говорят о проблемах с кишечником и печенью.
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Общество

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
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Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
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В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
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Эксперты: завтра Мосбиржу ждет обвал

В результате неудавшейся сделки ОПЕК+, приведшей к падению стоимости нефти, российский рубль начал терять позиции.
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В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

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Как пишет сайт KP.RU больше всего публику шокировал момент, когда обнаженный Тарзан, прикрываясь небольшим куском белой ткани, имитировал любовные утехи с приглашенной из зала девушкой.
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Новые беспроводные наушники Apple порадуют автономностью в 15 часов

Компания Apple собирается выпустить новые беспроводные наушники линейки Powerbeats.
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В столице пропал известный российский фигурист Руслан Жиганшин.
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Фондовые торги в США закрылись падением индексов

В первые минуты после начала торговой сессии в понедельник индексы Dow Jones и S&P 500 сократились на 7%. В связи с этим торги были приостановлены на 15 минут.
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