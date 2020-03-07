Армия и оружие
ТАСССША начали вывод своих войск из Афганистана
Соединенные Штаты начали в понедельник процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).
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Как же уйти из Афгана: США хотят вывести войска из Исламской республики
Новостной фронт07 марта в 13:03
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