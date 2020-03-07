Армия и оружие

ТАССТАСССША начали вывод своих войск из Афганистана

Соединенные Штаты начали в понедельник процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).
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Associated Press: США начали вывод своих военнослужащих из Афганистана

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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
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Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.
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В домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.
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Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков

Снижение мировых цен на нефть является положительным явлением для потребителей, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 13:22
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Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России

Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.
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Центробанк начал бороться с обрушением рубля

Центробанк России прекратил закупку валюты на внутреннем рынке на 30 дней.
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Финансы

Мосбиржа увеличила верхние границы курса доллара и евро

Московская биржа перед торгами, которые откроются во вторник, 10 марта, установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля.
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Энергетика

В «Роснефти» рассказали об ущербе сделки ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ лишена смысла для России, поскольку упускаемые объемы замещаются американской нефтью, в результате чего объем предложения на рынке не меняется, рассказал пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в комментарии «РИА Новости».
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Футбол

Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»

Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
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Футбол

ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ

Столичный ЦСКА уступил "Ростову" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.
Газета.Ru 09:25
Культура

Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»

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Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти

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Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
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Армия и оружие

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
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Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии

Круизный лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии из-за зафиксированной на его борту вспышки коронавируса, получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда.
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Армия и оружие

Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном показали на видео

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Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Армия и оружие

Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии

Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган.
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Минсельхоз решил отменить в России рыбоохранные зоны

Минсельхоз готовится внести в Госдуму проект постановления, отменяющего определение рыбоохранных зон.
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Участие в вокальных шоу на отечественном телевидении нередко сопряжено с блатом и связями.
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