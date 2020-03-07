Армия и оружие
ТАСССША начали вывод своих войск из Афганистана
Соединенные Штаты начали в понедельник процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).
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Как же уйти из Афгана: США хотят вывести войска из Исламской республики
Новостной фронт07 марта в 13:03
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Футбол
«Сассуоло» разгромил «Брешию» благодаря дублю Капуто
В 26-м туре Серии А «Сассуоло» на своем поле разгромил «Брешию» со счетом 3:0.
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Финансы
Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа
Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют.
Футбол
Официально: чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о том, что со вторника в стране будут остановлены все спортивные соревнования.
Футбол
«Зенит» не смог обыграть «Уфу» в матче РПЛ
Петербургский "Зенит" не смог на своем поле обыграть "Уфу" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.
Энергетика
Financial Times: попытка Саудовской Аравии наказать Россию укрепит позиции Москвы
Многие аналитики считают, что это была попытка наказать Россию за отказ от так называемого альянса ОПЕК+.
Армия и оружие
Forbes нашел слабое место в системе ПРО США
Авто
Британские компании готовы потратить £12 млрд на электромобили
За 2020 год немецкая компания планирует потратить 1,5 млрд евро на создание производства электромобилей в Китае.
Энергетика
Страны ОПЕК потеряли $500 млн за сутки из-за падения цен на нефть
На фоне падения цен на нефть, которая потеряла более трети своей стоимости за одну ночь после провала переговоров ОПЕК +, члены ОПЕК теряют более полумиллиарда долларов в день, подсчитало Reuters.
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Здоровье
К телу не подошьешь: почему студенты-медики лишены трупов
Почему получение трупа для научных целей стало проблемой и как сегодня учатся будущие врачи — выяснили «Известия».
Экономика
Акции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
Происшествия
Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине
На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
Авто
Обновленный BMW M2 Coupe получит 420 лошадиных сил
Новый BMW M2 (G87) получит модернизированный 3,0-литровый рядный двигатель с турбонаддувом S58 мощностью не менее 420 лошадиных сил и крутящим моментом в 550 Нм.
Финансы
Минфин берет паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке нефти
Российский Минфин берет паузу в проведении торгов и планирует принимать решение об организации новых аукционов по размещению государственных обязательств (ОФЗ или госдолг) с принятием во внимание рыночной конъюнктуры.
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Энергетика
Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.
Армия и оружие
США назвали условия для заключения нового договора СНВ
Госдепартамент США назвал условия для заключения нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Политика
Reuters: командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом
Пресс-служба Армии (Сухопутных войск) США сообщила, что командующий армией США в Европе Кристофер Каволи мог заразиться коронавирусом нового типа.
Энергетика
Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»
Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Космос
Существование инопланетной жизни доказано учеными
Исследование японских научных сотрудников из Токийского университета доказало наличие жизни во Вселенной, однако инопланетные организмы, скорее всего, находятся за пределами Солнечной системы.
Хоккей
ЦСКА одержал волевую победу в матче с «Торпедо» и выиграл серию – 4-0
В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции нижегородское «Торпедо» на стадионе «Нагорный» принимало московский ЦСКА.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Экономика
«Т Плюс» вложит 10 млрд в модернизацию теплоснабжения в Оренбурге
В оренбургское теплоснабжения «Т Плюс» вложит более 10 млрд руб. в течение 15 лет.
Экономика
Эксперт прогнозирует рост цен на авто в России из-за падения нефти
Цены на автомобили в России могут вырасти на 10% на фоне снижения стоимости нефти и ситуации с коронавирусом, сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.
Экономика
Очереди к обменникам выстроились в Петербурге на фоне обвала курса
В Санкт-Петербурге местные жители выстроились в очередь к обменникам валюты из-за резкого изменения курса рубля.
Экономика
Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть
Что произошло с нефтью и рублем Крах договоренностей ОПЕК + о сокращении нефтедобычи привел 9 марта к сильнейшему с 1991 года однодневному падению цен на нефть Brent, от которых напрямую зависит состояние российской экономики.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
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Ольга Зуева показала откровенное фото, сделанное незадолго до родов
8 марта Ольга Зуева опубликовала снимок, на котором позирует на берегу океана. Фото выполнено в черно-белой цветовой гамме.
Происшествия
В деле об убийствах в детдоме Ейска появились факты о геноциде на Дону
Напомним, в прошлом году СК России возбудил уголовное дело по результатам изучения рассекреченных архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома.