Армия и оружие

ТАССТАСССША начали вывод своих войск из Афганистана

Соединенные Штаты начали в понедельник процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).
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