Политика
Московский КомсомолецСША начали вывод войск из Кувейта
Министр обороны Кувейта заявил, что получил письмо от американского руководителя военной базы в Арифджане, в котором говорится о намерении США вывести свои войска из страны в течение трех дней, сообщает агентство KUNA.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика
Путин и Эрдоган провели переговоры в Стамбуле
Футбол
«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном
Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Происшествия
Иран отказался передавать США черные ящики разбившегося «боинга»
Авто
Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года
Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Кино
Российский режиссер обвинил зрителей в провалах отечественного кино
Режиссер лент "Экипаж" и "Легенда №17" Николай Лебедев заявил, что российское кино терпит провалы, поскольку зрители не готовы "общаться с фильмами, как с человеком" и не проявляют к ним должного интереса.
Общество
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Армия и оружие
Ирак заранее предупредил США об иранских ракетных ударах
Власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран будет наносить удары, передает CNN.
Армия и оружие
Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном
Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
Гаджеты
Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов
Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
Происшествия
В Новосибирской области загорелась школа
Ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области.
Общество
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном после крушения в Тегеране
Украина приостановила полеты в воздушном пространстве над Ираном до установления причин крушения Boeing 737-800, который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января, сообщил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Общество
Пенсии подрастут не только у неработающих пенсионеров
Как напомнила сенатор, с 1 января 2020 года неработающие граждане получили повышение страховых пенсий на 6,6 процента.
Армия и оружие
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана
В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
Происшествия
Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Подмосковье
В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Подмосковье на 145-м километре автодороги "Урал", три человека погибли, еще четыре пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Хоккей
Андронов сыграет в матче с московским «Динамо»
Пропустивший месяц из-за травмы капитан московского ЦСКА Сергей Андронов вернулся в строй и сыграет в матче КХЛ против столичного "Динамо", форвард Линден Вей пропускает встречу.
Политика
Транзит танкеров через Ормузский пролив прекратили саудиты и Бразилия
Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»
Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
Кино
Сборы «Звездных войн 9» превысили 900 миллионов долларов
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Хоккей
Ковальчук прокомментировал свой дебют за «Монреаль»
Религия
Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Экономика
Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее
Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.