Армия и оружие
Московский КомсомолецСША начали вывод войск из Кувейта
Министр обороны Кувейта заявил, что получил письмо от американского руководителя военной базы в Арифджане, в котором говорится о намерении США вывести свои войска из страны в течение трех дней, сообщает агентство KUNA.
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Армия и оружие
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