Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСША начали вывод войск из Кувейта

Министр обороны Кувейта заявил, что получил письмо от американского руководителя военной базы в Арифджане, в котором говорится о намерении США вывести свои войска из страны в течение трех дней, сообщает агентство KUNA.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

В Кувейте заявили о хакерской атаке на Twitter агентства Kuna

Известия06:36

Правительство Кувейта опровергло новость о выводе войск США из страны

ТАСС07:18

Госинформагентство Кувейта удалило сообщение о выводе войск США

Коммерсантъ07:11

Правительство Кувейта объяснило взломом данные о выводе войск США

РБК08:53

Сообщение о выводе войск США с базы в Кувейте объяснили взломом

Lenta.ru06:35

Кувейтское агентство удалило новость о намерении США вывести войска

РИА Новости06:33

Сообщение о выводе войск США из Кувейта оказалось ложным

Московский Комсомолец06:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Политика

Путин и Эрдоган осудили убийство США иранского генерала Сулеймани

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган расценили убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе как рискованные и неправомерные.
ФАН 09:57
Происшествия

Россиян не было на борту разбившегося в Иране украинского самолета

Вечерняя Москва 03:25
Общество

Карлос Гон впервые выступил на публике после бегства из Японии

Карлос Гон провел 8 января в Бейруте свою первую пресс-конференцию после бегства из-под домашнего ареста в Японии.
Ведомости 10:04
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Политика

Эрдоган рассказал русскую пословицу на открытии «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Анкара и Москва и дальше будут продуктивно сотрудничать, а также рассказал русскую пословицу.
ПолитРоссия 08:38
Общество

Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
Армия и оружие

Ракетному удару Ирана подверглись многие военные базы США в Ираке

Ракетной атаке Ирана подверглись ряд военных баз США в Ираке.
Политика Сегодня вчера в 19:11
Общество

Онищенко предложил резко сократить новогодние каникулы

Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.
Газета.Ru 05:45
Шоу-бизнес

Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине

Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Kleo.ru 06:19
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Гаджеты

Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex

iXBT.com 00:16
Происшествия

Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в городском округе Луховицы в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
РБК 09:10
Единоборства

Fight Nights Global подписал контракт с Зулузиньо

Sports.ru 08:40
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выразил соболезнования Украине

Bimru.ru 05:16
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали самые опасные блюда в ресторанах

Некоторые блюда в ресторанах могут вызвать отравление из-за халатного отношения сотрудников заведения к их приготовлению.
UfaTime.ru 05 января в 06:48
Шоу-бизнес

42-летняя Ольга Орлова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

A post shared by Ольга Орлова (@ olgaorlova1311) on Jan 6, 2020 at 4:10am PST Многие подписчики в Instagram отметили, что бывшая солистка группы "Блестящие" держит себя в отличной форме, а ее стройной и женственной фигуре можно только позавидовать.
MedikForum.ru вчера в 12:17
Происшествия

Очевидец рассказал о последних секундах полета украинского самолета

Lenta.ru 08:15
Армия и оружие

Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Московский Комсомолец 09:12
Общество

Ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака (8 января). Что ждет сегодня?

ОВЕН (21 марта – 20 апреля) День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов.
КМВ Новости вчера в 16:08
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода

Оксана Воеводина рассказала, как пережила развод с супругом Мухаммадом V. Она заявила, что сейчас ни с кем не имеет близких отношений.
Дни24 вчера в 10:29
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Армия и оружие

Основной версией крушения украинского самолета в Иране предложили считать теракт

Эксперт предложил не исключать ни одну из версий, отметив, что лайнер упал в момент, когда отношения Ирана и Соединенных Штатов максимально обострились.
Lenta.ru 10:10
Шоу-бизнес

Самбурская пожаловалась на «российское быдло» на отдыхе за границей

Актрису Настасью Самбурскую возмутило поведение россиян на Бали.
РИА Новости 07:55
Экономика

Аналитик: Нацпроекты не станут панацеей для российской экономики

Национальные проекты, которые реализуются в РФ, «совершенно точно» не являются панацеей или готовым сценарием решения острых проблем в российской экономике и страны в целом.
Росбалт вчера в 04:45
Экономика

11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America

Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
РБК 02:47
Армия и оружие

Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке

Спровоцированная атакой США в Ираке эскалация напряженности в ближневосточном регионе, о которой предупреждала Россия, в настоящее время усиливается.
ТАСС 09:35
Игры

Каталог «The Sims 4: Компактная жизнь» добавит крошечные дома и складные кровати

Компания Electronic Arts представила очередной каталог к легендарному симулятору жизни The Sims 4. И на этот раз создатели не ограничились добавкой новых предметов и нарядов.
Игромания.ру 08:27
Шоу-бизнес

Болезнь Джигарханяна помогла вернуть любимую женщину

Татьяна Власова, бывшая супруга, не поверила в их искреннюю любовь и решила помочь Джигарханяну избавиться от корыстных намерений молодой девушки.
Независимый публицист 06:16
Футбол

Черышев заинтересовал китайский клуб

29-летний полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист El Chiringuito TV.
Sport.ru 04:29
Экономика

Акции «Мечела» выросли почти на 12%

Обыкновенные акции «Мечела» показали рост почти на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Коммерсантъ 06 января в 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кувейт
Государство в Передней Азии
Государство в юго-западной Азии. Граничит с Ираком на севере и западе, с Саудовской Аравией - на юге. С востока омывается Персидским заливом. Столица - город Эль-Кувейт.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное