Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСША начали вывод войск из Кувейта

Министр обороны Кувейта заявил, что получил письмо от американского руководителя военной базы в Арифджане, в котором говорится о намерении США вывести свои войска из страны в течение трех дней, сообщает агентство KUNA.
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Сообщение о выводе войск США с базы в Кувейте объяснили взломом

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Правительство Кувейта опровергло новость о выводе войск США из страны

ТАСС07:18

Госинформагентство Кувейта удалило сообщение о выводе войск США

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В Кувейте заявили о хакерской атаке на Twitter агентства Kuna

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Правительство Кувейта объяснило взломом данные о выводе войск США

РБК08:53

Кувейтское агентство удалило новость о намерении США вывести войска

РИА Новости06:33

Сообщение о выводе войск США из Кувейта оказалось ложным

Московский Комсомолец06:32
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Во время выступления российский и турецкий лидеры заявили, что убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе являются рискованными и неправомерными.
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В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в столичном дерби

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У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

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СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
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Зеленский направил в Иран украинский самолёт

Владимир Зеленский сообщил: "В среду вечером в Иран, где разбился самолет, вылетит украинский борт с экспертами и поисково-спасательной группой".
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Россия увеличила экспорт нефти через морские порты

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Число стран с безвизовым въездом для россиян выросло за 15 лет до 118

Граждане России в 2020 году могут посещать без получения въездной визы 118 стран, что на 83 страны больше, чем 15 лет назад.
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