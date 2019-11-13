В последние месяцы США стали активно закупать в России мазут.

Политика Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли 25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

Политика Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.

Энергетика «Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%.

Общество Российский ученый-математик отравился «Кротом» Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».

Футбол Судья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.

Футбол Финляндия разгромила Лихтенштейн и вышла на Евро-2020 В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J сборная Финляндия разгромила команду Лихтенштейна со счётом 3:0. Встреча состоялась в Хельсинки на стадионе «Телиа 5G-Арена».

Космос NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.

Технологии Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.

Политика Экс-советник Трампа признан виновным во лжи Конгрессу Суд признал его виновным в ложных показаниях, а также в препятствовании правосудию и давлении на свидетелей в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы.

Музыка Новый клип Little Big взорвал Рунет Новый клип группы Little Big под названием «Go Bananas» собрал 4,5 миллиона просмотров всего за несколько часов после публикации и занял первое место в трендах русскоязычного сегмента YouTube.

Политика Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза» Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

Игры Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2 Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.