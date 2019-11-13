Энергетика
МонаВистаСША начали закупать в России мазут
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Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки признался в убийстве
В Крыму обнаружено тело пятилетней девочки, о пропаже которой ранее сообщил её отчим.
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Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%.
Шоу-бизнес
В Москве пропала актриса Мария Стерникова
В Москве ищут актрису Марию Стерникову — мать актера Александра Носика, которая пропала накануне, 14 ноября.
Фигурное катание
Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по итогам короткой программы.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Политика
Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой
Власти Боливии приняли решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой.
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Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».
Футбол
Судья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.
Футбол
Финляндия разгромила Лихтенштейн и вышла на Евро-2020
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J сборная Финляндия разгромила команду Лихтенштейна со счётом 3:0. Встреча состоялась в Хельсинки на стадионе «Телиа 5G-Арена».
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Технологии
Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом
Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Политика
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Политика
Экс-советник Трампа признан виновным во лжи Конгрессу
Суд признал его виновным в ложных показаниях, а также в препятствовании правосудию и давлении на свидетелей в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы.
Армия и оружие
Танковый батальон Северного флота перевооружен на танки Т-80БВМ
Как сообщает пресс-служба Северного флота, батальон отдельной мотострелковой бригады флота полностью перевооружился на танки Т-80БВМ.
Армия и оружие
СМИ сообщили о потерях украинских боевиков в Донбассе
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность
Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Политика
Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм
Музыка
Новый клип Little Big взорвал Рунет
Новый клип группы Little Big под названием «Go Bananas» собрал 4,5 миллиона просмотров всего за несколько часов после публикации и занял первое место в трендах русскоязычного сегмента YouTube.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Авто
На рынке России появились две новые версии Mercedes-Benz CLA
На автомобильном рынке России появились две новые версии Mercedes-Benz CLA - CLA AMG и универсал.
Музыка
Бузова пообещала спеть на «Евровидении»
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Уточнено: певица и мать проживали в квартире вдвоем.