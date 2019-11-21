Политика
Life.ruСША начинают поставки сжиженного газа на Украину
США сообщили о начале поставок сжиженного газа на Украину, первый танкер уже в пути, отмечает американское посольство в Киеве на своей странице в "Фейсбуке".
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Для Украины? В Польшу прибыл очередной танкер - газовоз с американским сжиженным газом
Neftegaz.ruвчера в 00:28
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