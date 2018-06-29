Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти. Речь может идти о сокращении на 10–15 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать10
Дональд Трамп
Они бы этого хотели, это хорошо для их стран, но мы об этом не разговаривали.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRuNews24.ru вчера в 22:25
с чего всё началось
Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил
, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.
РБКвчера в 21:42

Подробнее о событии

Кнут или пряник: чем Трамп может склонить Россию к нефтяному перемирию

РИА Новости01:00

США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Коммерсантъвчера в 20:49

Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным и саудовским принцем сокращение нефтедобычи в США

ТАССвчера в 19:08

Трамп заявил, что не обсуждал сокращение нефтедобычи с Москвой и Эр-Риядом

REGNUMвчера в 20:44

Трамп выразил надежду на снижение нефтедобычи на 15 млн баррелей в сутки

Интерфаксвчера в 19:24

США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти

Газета.Ruвчера в 20:04

Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США

РБКвчера в 21:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Общество

Минпросвещения не исключило учебу школьников летом

Минпросвещения России не исключило, что школьникам придется учиться летом из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:52
Здоровье

Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Москва 24 вчера в 07:07
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Политика

Кремль назвал условие сокращения нерабочих дней в апреле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях сократят количество нерабочих дней в апреле: если скорость распространения вируса в России снизится.
Lenta.ru 06:03
Общество

Зарплата, налоги, отчетность в апреле после объявления нерабочих дней

Компании, которые ушли в простой выплачивают по графику выплаты зарплаты и аванса 2/3 оклада, как при простое.
Бухгалтерия.ру 04:52
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Происшествия

В Калининграде ищут подозреваемого в расстреле мужчины

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту расстрела 34-летнего калининградца, разыскиваются причастные к преступлению.
Клопс 04:22
Происшествия

На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19

Сотрудники свердловской полиции вместе с коллегами из управления ФСБ задержали очередного распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом.
Российская газета 05:57
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:33
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение изоляции

2 апреля штрафы за нарушение режима изоляции утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 06:02
Энергетика

Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 11:25
Политика

Дополнительные полномочия получили губернаторы регионов

Президентом России Владимиром Путиным вчера, 2 апреля, в ходе видеообращения было заявлено, что главы регионов получат дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусной инфекцией.
U74.Ru 01:30
Общество

В Москве пригрозили штрафовать всех нарушителей режима изоляции

Ранее 2 апреля мэр столицы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима всеобщей изоляции.
Lenta.ru вчера в 08:33
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Общество

Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
ГТРК Самара вчера в 14:40
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Политика

Песков отреагировал на призыв бизнесменам «скинуться» на аппараты ИВЛ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что некоторые главы регионов просят бизнес "скинуться на ИВЛ".
РЕН ТВ 06:04
Транспорт

РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 05:21
Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО

Сотрудники ФСБ предотвратили совершение двух терактов, один из них готовился в Ставропольском крае, другой — в Ханты-Мансийском автономном округе.
РБК 06:05
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал опасные осложнения коронавируса

Наша версия 06:00
Общество

В России появился новый вид мошенничества с кредитными каникулами

Крупнейший российский банк ВТБ выявил новый вид мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
РБК 05:19
Общество

В России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 601 случай заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 4149, 34 человека умерли.
РБК 03:34
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Общество

Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом

В Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав королевства.
Газета.Ru 05:56
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Общество

В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве

Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.
RT на русском вчера в 17:52
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное