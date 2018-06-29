с чего всё началось

Они бы этого хотели, это хорошо для их стран, но мы об этом не разговаривали.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти. Речь может идти о сокращении на 10–15 млн баррелей в сутки.

США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

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Энергетика Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Политика Дополнительные полномочия получили губернаторы регионов Президентом России Владимиром Путиным вчера, 2 апреля, в ходе видеообращения было заявлено, что главы регионов получат дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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