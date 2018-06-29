Политика
КоммерсантъСША надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти. Речь может идти о сокращении на 10–15 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить
Они бы этого хотели, это хорошо для их стран, но мы об этом не разговаривали.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRuNews24.ru вчера в 22:25
с чего всё началось
Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.РБКвчера в 21:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Общество
Минпросвещения не исключило учебу школьников летом
Минпросвещения России не исключило, что школьникам придется учиться летом из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Политика
Кремль назвал условие сокращения нерабочих дней в апреле
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях сократят количество нерабочих дней в апреле: если скорость распространения вируса в России снизится.
Общество
Зарплата, налоги, отчетность в апреле после объявления нерабочих дней
Компании, которые ушли в простой выплачивают по графику выплаты зарплаты и аванса 2/3 оклада, как при простое.
Происшествия
В Приморье под автомобилем обрушился мост
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Происшествия
В Калининграде ищут подозреваемого в расстреле мужчины
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту расстрела 34-летнего калининградца, разыскиваются причастные к преступлению.
Происшествия
На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19
Сотрудники свердловской полиции вместе с коллегами из управления ФСБ задержали очередного распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом.
Общество
На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение изоляции
2 апреля штрафы за нарушение режима изоляции утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Энергетика
Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ
Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Политика
Дополнительные полномочия получили губернаторы регионов
Президентом России Владимиром Путиным вчера, 2 апреля, в ходе видеообращения было заявлено, что главы регионов получат дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
В Москве пригрозили штрафовать всех нарушителей режима изоляции
Ранее 2 апреля мэр столицы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима всеобщей изоляции.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней
Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Политика
Песков отреагировал на призыв бизнесменам «скинуться» на аппараты ИВЛ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что некоторые главы регионов просят бизнес "скинуться на ИВЛ".
Транспорт
РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО
Сотрудники ФСБ предотвратили совершение двух терактов, один из них готовился в Ставропольском крае, другой — в Ханты-Мансийском автономном округе.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с кредитными каникулами
Крупнейший российский банк ВТБ выявил новый вид мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
Общество
В России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 601 случай заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 4149, 34 человека умерли.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
Общество
Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом
В Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав королевства.
Общество
В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве
Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.