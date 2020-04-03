Политика
Газета.RuСША не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти
Президент США Дональд Трамп не обещал уступок со стороны Соединенных Штатов в вопросе объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на выступление главы государства на брифинге. В ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией США не обещали сократить добычу нефти, отметил Трамп.
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Они бы этого хотели, это хорошо для их стран, но мы об этом не разговаривали.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRuNews24.ru вчера в 22:25
с чего всё началось
Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.РБКвчера в 21:42
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Транспорт
РЖД отменят 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса
«Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля
Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам объявил о продлении нерабочего периода в стране до 30 апреля.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Политика
Путин поручил создать резерв тест-систем для диагностики коронавируса
В пятницу, 3 апреля, стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству и губернаторам сформировать резервы лекарств и тест-систем для диагностики коронавируса.
Экономика
Кредиты на зарплаты через полгода станут платными
Как уточнил зампред правления банка Анатолий Попов, кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на шесть месяцев, в этот период ставка по кредиту составляет 0%. По истечении шести месяцев ставка повышается до 4% годовых, сказал указал Анатолий Попов.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России
В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Хоккей
«Отмену сезона в Канаде восприняли как трагедию. Все катки закрыли, такого там не видели»
«Канадцы восприняли отмену сезона как трагедию» — QMJHL приостановила сезон 17 марта, а об окончательной отмене сезона в CHL официально стало известно только через неделю.
Происшествия
В Курской области подтвержден случай коронавируса
По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Общество
В Челябинской области режим всеобщей самоизоляции продлят до 19 апреля
Режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области продлят до 19 апреля.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что коронавирус не подорвёт боеготовность НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о сохранении боеготовности альянса, несмотря на распространение коронавируса.
Общество
Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля
Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики республики, опубликованном в пятницу.
Общество
Чечня первой из регионов России ввела комендантский час
В связи с распространением коронавируса COVID-19 власти Чечни ввели в регионе комендантский час.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Происшествия
Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области
Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области Татьяну Антонову в порядке статьи 91 УПК РФ.
Политика
В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности
Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Политика
Путин дал правительству право вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС.
Политика
Минздрав Украины рассказал, когда в стране ожидается пик заболеваемости коронавирусом
Ведомство прогнозирует пиковый рост распространения коронавируса в стране в ближайшее время, поэтому карантин предлагается усилить Об этом 3 апреля заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге, который транслировался в YouTube.
Политика
Глава Коми объявил о решении уйти в отставку
Глава Республики Коми Сергей Гапликов сообщил, что принял решение уйти в отставку.
Политика
Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь
Варшава, 3 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Члены правительства Польши отказались от визита в российские Смоленск и Катынь, запланированного на 10 апреля.
Общество
Два новых случая коронавируса выявили в Крыму
Политика
Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии
В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
Происшествия
В Киеве неизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов
Неизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов в Киеве, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Общество
«Мисс Москва» вернулась из Куршевеля с симптомами коронавируса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва 2015» Софию Никитчук положили в больницу в московской Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Экономика
«Санкт-Петербургская биржа» продолжит проводить торги
Торги на «Санкт-Петербургской бирже» будут продолжены, несмотря на продление нерабочих дней до конца месяца.
Общество
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Энергетика
Нефть Brent подешевела после рекордного роста днем ранее
Стоимость нефти марки Brent снижается в ходе пятничных торгов после рекордного роста, зафиксированного накануне днем, 2 апреля.