Энергетика
ИзвестияСША наложили санкции на треть мировых запасов нефти
Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доцента кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую.
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Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
РБК 11:27
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Российская газета 08:41
Космос
Грузинский астрофизик открыл сигналы распознавания жизни во Вселенной
Грузинский астрофизик открыл сигналы распознавания жизни во Вселенной. Теория Зазы Османова стала сенсацией в научном мире.
OAnews 04:09
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова назвала причину ухода из «Уральских пельменей»
КП - Екатеринбург 10:56
Политика
Путин открыл памятник Примакову у МИДа
Президент России Владимир Путин присутствовал на торжественной церемонии установки памятника государственному деятелю Евгению Примакову в сквере напротив здания МИДа на Смоленской площади.
РБК 09:04
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
REGNUM 05:04
Наука
Люди с психическими расстройствами умирают гораздо раньше других
Люди, страдающие различными психическими расстройствами живут намного меньше других и умирают, соответственно значительно раньше, заявили научные сотрудники из европейского Орхусского университета.
Ugpressa.ru 07:35
Политика
Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу
Прямые поставки и транзит газа через Украину возможны только при отсутствии каких-либо судебных претензий сторон, заявили в Кремле.
Газета.Ru 11:07
Общество
Девушки похитили алюминиевую статую Дзюбы в Подмосковье
В Подольске похитили металлическую статую форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.
Матч ТВ вчера в 14:29
Армия и оружие
Представлен экспортный вариант российского истребителя Су-57
Авиастроительный концерн «Сухой» на авиасалоне «МАКС-2019» представил новейшую разработку России истребитель СУ-57.
SM News вчера в 08:32
Политика
Зеленский приветствовал начало разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало разведения сил сторон конфликта в Донбассе в районе населённого пункта Золотое.
RT на русском 10:25
Кино
Рейчел Вайс сыграет Элизабет Тейлор
Компания See-Saw Films готовится запустить в производство байопик «Особое отношение» (A Special Relationship), который расскажет о знаменитой актрисе Элизабет Тейлор.
Кinomania 06:38
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
РИА Новости 10:09
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
RT на русском 10:46
Политика
Болгария высылает российского дипломата
Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже.
Взгляд.ру вчера в 11:10
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Авто
Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах
Украинский ЗАЗ продолжает хвататься за любую возможность остаться на плаву без производства легковых автомобилей, которое завершилось несколько лет назад.
Российская газета вчера в 11:00
Авто
В Skoda рассказали подробнее о новой Octavia
Чешский концерн Skoda презентовал первые официальные снимки универсала Octavia Combi новой генерации.
Новые автомобили 07:34
Спорт
Ласицкене прокомментировала получение наград от федерации бокса
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене поделилась эмоциями после церемонии награждения Федерацией бокса России.
Газета.Ru 10:53
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Известия 01:16
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Экономика
Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений
Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
RT на русском 10:14
Общество
Sony зарегистрировала пять торговых марок — от PS6 до PS10
Компания Sony подала документы на регистрацию торговых марок PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10.
The GEEK 01:44
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00