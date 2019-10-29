Энергетика

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Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доцента кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую.
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Треть мировых запасов нефти находится под санкциями США, заявила эксперт

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию, подсчитала для РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
РИА Новостивчера в 20:55

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Треть мировых запасов нефти находится под санкциями США, подсчитал эксперт

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США пытаются заблокировать освоение трети мировых запасов нефти

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Вашингтон наложил санкции на 1/3 мировых запасов нефти

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Треть мировых запасов нефти находится под санкциями США

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Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей

Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова, выступившие истцами, требовали взыскать с ответчика около 1,1 млрд рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды, передает НСН.
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Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch

The GEEK вчера в 06:55
Общество

Украинские политологи подрались в студии у Соловьева

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы Владимира Соловьева "Вечер с Владимиром Соловьевым", идущей по телеканалу "Россия 1". Об этом сообщил в Twitter сам ведущий, там же выложена видеозапись.
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Сурков призвал не терять темп при разведении сил в Донбассе

Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств в Донбассе.
News.ru 07:38
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Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах

60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
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Молодая мама выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома.
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Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру вчера в 12:31
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США может выйти из Договора по открытому небу

Сообщение о возможном выходе США из Договора по открытому небу сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на двух источников в администрации.
Интермонитор.ру 27 октября в 16:57
Политика

Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве

В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.
ТАСС 07:51
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Шоу-бизнес

Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены

Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 27 октября в 17:26
Здоровье

Врачи дали рекомендации по предупреждению инсульта

Симптомы развития инсульта являются неочевидными, по этой причине люди не догадываются, что пребывают в зоне риска.
RuNews24.ru 04:56
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Армия и оружие

Литва пообещала не запугивать Белоруссию танками США

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что официальный Вильнюс не запугивает соседнюю Белоруссию танками и военными США, размещенными в республике.
Ruposters.ru 08:09
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На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля

Выпавшие из грузовой машины газовые баллоны повредили три легковых автомобиля на МКАД на юго-западе Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:01
Шоу-бизнес

Рэпер Pharaoh и модель Алеся Кафельникова снова встречаются

Рэпер Pharaoh и модель Алеся Кафельникова воссоединились после расставания. Об этом стало известно из Instagram модели.
Мойка78 26 октября в 21:38
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Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории

Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
АБН 27 октября в 01:29
Экономика

Forbes составил топ-20 российских застройщиков

Коммерсантъ 02:10
Авто

Опубликовали первые изображения новой Kia Optima

Компания Kia распространила тизерные изображения модели Kia K5 нового поколения для местного южнокорейского рынка.
Тарантас Ньюс 03:56
Армия и оружие

ЗРПК «Панцирь-С» поразил цели в Сербии

Подразделения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» ВКС РФ выполнили боевые стрельбы в ходе манёвров в Сербии.
News.ru 26 октября в 11:06
Экономика

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
Политика

У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»

«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Политика

Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу

Среди кораблей Североатлантического альянса, прибывших в Одессу, были ESPS «Sella» из Испании, «Ros Lupu Dinescu» из Румынии, BGS «Shkval» из Болгарии и ITS «Numana» из Италии.
РБК 08:31
Кино

Завершились съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде

В социальных сетях франшизы о Джеймсе Бонде было объявлено об окончании основного съемочного процесса картины «Не время умирать» — 25-го фильма об агенте 007.
КиноПоиск вчера в 02:10
Общество

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Энергетика

Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Газета.Ru 08:06
Общество

Британцы уничтожат тысячи отчеканенных к Brexit монет

Тысячи монет номиналом в 50 пенсов (40 рублей) будут переплавлены из-за переноса даты Brexit с 31 октября.
Газета.Ru 08:29
Армия и оружие

Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма

Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом.
RT на русском 08:17
Политика

МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».
РБК 07:30
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