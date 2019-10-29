Энергетика

ИзвестияИзвестияСША наложили санкции на треть мировых запасов нефти

Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доцента кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Подсчитано количество мировых запасов нефти под санкциями США

Lenta.ruвчера в 21:57

США наложили санкции на треть мировых запасов нефти

Известиявчера в 22:32

Под санкциями США находится треть мировых запасов нефти, посчитал эксперт

Газета.Ru00:26

Треть мировых запасов нефти находится под санкциями США, подсчитал эксперт

ПРАЙМвчера в 20:40

США пытаются заблокировать освоение трети мировых запасов нефти

Евразия Daily02:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Политика

В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»

В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
RT на русском 00:00
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Экономика

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»

Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
Lisa.ru вчера в 03:45
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru вчера в 04:41
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 26 октября в 03:22
Армия и оружие

NBC: курдский разведчик добыл для США нижнее белье главаря ИГ

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на командующего "Силами демократической Сирии" (СДС) Мазлюма Абди, курдам удалось внедрить в ближайшее окружение главаря ИГИЛ (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади агента, который в итоге и передал американским военным точный план убежища главного террориста.
Московский Комсомолец вчера в 19:57
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Авто

«Заряженный» Volkswagen Touareg R оснастят гибридной установкой

Есть предположение, что гибридная установка у модели будет, как у Touareg R для китайского рынка.
Tvoe-avto.com 26 октября в 14:31
Энергетика

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): подготовка к критическому исходу (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

На днях Россия и Украина погрузились в воспоминания о напряженных событиях зимы 2008-2009 годов, когда «газовая война» между двумя государствами достигла апогея.
ИноСМИ вчера в 17:10
Происшествия

В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей

Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя, во время пробега по полосе, столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Происшествия

Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением

Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Известия вчера в 21:41
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Происшествия

В США заключенного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы

Отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилование заключенный "по ошибке" оказался на свободе в американском штате Джорджия, сообщает телеканал Fox.
РИА Новости вчера в 17:37
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 24.10.2019, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 27 октября в 18:23
Политика

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Хоккей

Малкин подтвердил наличие американского паспорта

Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
Известия 01:16
Происшествия

Мошенники присвоили 15 квартир в Москве по поддельным завещаниям

В Москве полиция задержала мошенников, которые на протяжении десяти лет занимались присвоением чужих квартир по поддельным завещаниям.
Газета.Ru 01:35
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Авто

Skoda объяснила, почему не может выпускать реально бюджетные модели

Тарантас Ньюс 00:17
Общество

Бутина прилетела в родной Барнаул

Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после освобождения из американской тюрьмы, прилетела в родной Барнаул.
РБК вчера в 20:21
Армия и оружие

США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс вчера в 09:19
Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха сообщил о пережитом шесть лет назад инфаркте

Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом в 34 года инфаркте после длительного употребления алкоголя и различных медикаментов.
РБК 27 октября в 11:27
Экономика

Forbes впервые оценил финансовую надежность застройщиков

Forbes впервые составил рейтинг надежных российских застройщиков. В него вошли 20 компаний, возглавила рейтинг группа компаний ПИК.
Ведомости 02:17
Происшествия

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости вчера в 02:45
Общество

Две модели показали грудь во время бейсбольного матча

Две модели Джулия Роуз и Лорен Саммер сообщили о том, что руководство американской бейсбольной лиги МЛБ официально запретила им посещать матчи.
Metaratings вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Футбол

Карпин назвал смешным нахождение «Ростова» в гонке за чемпионство

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Валерий Карпин считает, что нахождение команды среди претендентов на чемпионство звучит смешно и сюрреалистично.
РБК 02:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное