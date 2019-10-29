Энергетика
ИзвестияСША наложили санкции на треть мировых запасов нефти
Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доцента кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Политика
В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»
В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Экономика
Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»
Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Культура
Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
Армия и оружие
NBC: курдский разведчик добыл для США нижнее белье главаря ИГ
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на командующего "Силами демократической Сирии" (СДС) Мазлюма Абди, курдам удалось внедрить в ближайшее окружение главаря ИГИЛ (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади агента, который в итоге и передал американским военным точный план убежища главного террориста.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Авто
«Заряженный» Volkswagen Touareg R оснастят гибридной установкой
Есть предположение, что гибридная установка у модели будет, как у Touareg R для китайского рынка.
Энергетика
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): подготовка к критическому исходу (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
На днях Россия и Украина погрузились в воспоминания о напряженных событиях зимы 2008-2009 годов, когда «газовая война» между двумя государствами достигла апогея.
Происшествия
В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей
Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя, во время пробега по полосе, столкнулся с птицей.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Происшествия
Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением
Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Происшествия
В США заключенного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы
Отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилование заключенный "по ошибке" оказался на свободе в американском штате Джорджия, сообщает телеканал Fox.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 24.10.2019, руб. (см. таблицу).
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
Происшествия
Мошенники присвоили 15 квартир в Москве по поддельным завещаниям
В Москве полиция задержала мошенников, которые на протяжении десяти лет занимались присвоением чужих квартир по поддельным завещаниям.
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Авто
Skoda объяснила, почему не может выпускать реально бюджетные модели
Общество
Бутина прилетела в родной Барнаул
Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после освобождения из американской тюрьмы, прилетела в родной Барнаул.
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Шоу-бизнес
Певец Стас Пьеха сообщил о пережитом шесть лет назад инфаркте
Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом в 34 года инфаркте после длительного употребления алкоголя и различных медикаментов.
Экономика
Forbes впервые оценил финансовую надежность застройщиков
Forbes впервые составил рейтинг надежных российских застройщиков. В него вошли 20 компаний, возглавила рейтинг группа компаний ПИК.
Происшествия
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Общество
Две модели показали грудь во время бейсбольного матча
Две модели Джулия Роуз и Лорен Саммер сообщили о том, что руководство американской бейсбольной лиги МЛБ официально запретила им посещать матчи.
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Футбол
Карпин назвал смешным нахождение «Ростова» в гонке за чемпионство
Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Валерий Карпин считает, что нахождение команды среди претендентов на чемпионство звучит смешно и сюрреалистично.