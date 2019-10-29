Энергетика

ИзвестияИзвестияСША наложили санкции на треть мировых запасов нефти

Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доцента кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Подсчитано количество мировых запасов нефти под санкциями США

Lenta.ruвчера в 21:57

США наложили санкции на треть мировых запасов нефти

Известиявчера в 22:32

Под санкциями США находится треть мировых запасов нефти, посчитал эксперт

Газета.Ru00:26

Треть мировых запасов нефти находится под санкциями США, подсчитал эксперт

ПРАЙМвчера в 20:40

США пытаются заблокировать освоение трети мировых запасов нефти

Евразия Daily02:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Хоккей

Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.
Lenta.ru 01:40
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Российская газета 00:30
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru 27 октября в 17:01
Шоу-бизнес

Ольга Зуева и Данила Козловский впервые станут родителями

В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:22
Общество

Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
Общество

Социологи выявили главные страхи россиян

По данным "Левада-центра", каждый пятый респондент (22%) главной причиной своих страхов назвал стихийные бедствия, 18% участников опроса боятся лишиться сбережений, 16% испытывают наибольшие страхи в связи с возможностью потерять работу.
Интерфакс 02:10
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Коммерсантъ вчера в 03:40
Политика

В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа

Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
RT на русском вчера в 11:55
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Хоккей

Травма плеча выбила Тарасенко до конца «регулярки» НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко выбыл из строя почти на пять месяцев.
Вести.Ru 00:06
Происшествия

В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей

Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя, во время пробега по полосе, столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Политика

Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru вчера в 17:51
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 24.10.2019, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 27 октября в 18:23
Наука

Ученые нашли новое полезное свойство кофе

Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска развития ряда заболеваний, заявили ученые из Медицинского колледжа Бэйлора (США).
Известия 00:27
Общество

Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов

Второй раз налог с продаж ввели в стране в 1998–1999 годах как региональный, при этом местные власти самостоятельно решали, вводить ли сбор на своей территории, а также устанавливали ставку в пределах максимальной — до 5%. При этом с введением пошлины прекращалось взимание большей части местных налогов, а также был предусмотрен список товаров и услуг, попадавших под сбор.
РБК 00:01
Общество

Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации

Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК вчера в 18:44
Футбол

Вратарь «Зенита» Лунев не может играть из-за хронической травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что вратарь команды Андрей Лунев не может играть из-за хронической травмы, передает ТАСС.
МР7.ру вчера в 12:36
Армия и оружие

Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей

RT на русском 02:12
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Политика

Путин проведет переговоры с президентом Кубы

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
ПолитРоссия вчера в 08:43
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс вчера в 09:19
Происшествия

Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о прорыве дамб под Красноярском

Красноярский краевой суд оставил без изменений меру пресечения фигурантам дела о прорыве дамб в Сибири — начальнику участка ООО «Сисим» Андрею Еганову, гендиректору золотодобывающей компании Максиму Ковалькову, мастеру «Сисим» Евгению Александрову.
RT на русском 01:59
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

РИА Новости вчера в 23:04
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Экономика

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Коммерсантъ 27 октября в 11:21
Происшествия

Мать девочки, погибшей в бассейне в Турции, обвинили в ее смерти

Полиция Турции решила включить в список обвиняемых по делу утонувшей 12-летний Алисы из России ее мать Наталью.
URA.Ru вчера в 10:38
Технологии

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Общество

«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя

Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
ТАСС вчера в 19:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное