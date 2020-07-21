Армия и оружие
ТАСССША намерены нацелить свое гиперзвуковое оружие прежде всего на АТР
Соединенные Штаты планируют нацелить свои создаваемые системы гиперзвуковых вооружений в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом сообщил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
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с чего всё началось
США призывают Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.РИА Новости11:44
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Армия и оружие
Парламент Египта одобрил резолюцию о размещении военных за рубежом
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В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
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Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом.
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Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
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Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
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Украинская полиция передала упаковки воды заложникам автобуса, который захватил Максим Кривош в Луцке во вторник, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
РИА Новости 12:05
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Компания Toyota представила обновленный логотип
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В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
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В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
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Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей
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РИА Новости 04:30
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Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Ученые из Шотландии раскрыли секрет генетического бессмертия
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Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
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Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
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РИА Новости 01:26
Шоу-бизнес
Прилучный тратит на Карпович миллионы, накопленные в браке с Муцениеце
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