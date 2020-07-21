Армия и оружие

ТАССТАСССША намерены нацелить свое гиперзвуковое оружие прежде всего на АТР

Соединенные Штаты планируют нацелить свои создаваемые системы гиперзвуковых вооружений в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом сообщил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
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с чего всё началось

США призвали Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей»

США призывают Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости11:44

Подробнее о событии

США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты

Lenta.ru12:23

Спецпосланник: США не планируют создавать ядерное гиперзвуковое оружие

РИА Новости12:05

В США назвали гиперзвуковое оружие «важным уравнителем» в АТР

RT на русском11:59

В США опровергли планы по созданию ядерного гиперзвукового оружия

Говорит Москва11:55

США намерены нацелить свое гиперзвуковое оружие прежде всего на АТР

ТАСС11:41

США потребовали от России прекратить разработки «летающих Чернобылей»

Взгляд.ру12:06

США призвали Россию отказаться от создания «летающих Чернобылей»

Московский Комсомолец12:02
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Газета.Ru 18 июля в 10:29
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Армия и оружие

Парламент Египта одобрил резолюцию о размещении военных за рубежом

Каир, 21 июля 2020, 13:45 — REGNUM Члены парламента Египта проголосовали за то, чтобы разрешить размещение своих военных за рубежом для защиты «национальной безопасности» и «борьбы с преступниками и иностранными террористами на Западном фронте».
REGNUM 06:45
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Политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
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Культура

Актер сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом

Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом.
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Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

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Футбол

«Стамбул Башакшехир» впервые стал чемпионом Турции по футболу

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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Игры

Для канала The CW разрабатывают сериал по рассказу Стивена Кинга

Канал The CW решил подключиться к череде свежих экранизаций Стивена Кинга, взявшись за его рассказ «Откровения Бекки Полсон».
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Гаджеты

Realme уронила цены для россиян: скидки до 27%

Компания Realme объявила о большой распродаже «Дни Realme», который пройдет с 22 по 27 июля.
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Общество

Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа

В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры

Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
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Хоккей

У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус

Очередное тестирование хоккейного клуба ЦСКА прошло 21 июля.
Российская газета 11:44
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Происшествия

Полиция передала воду заложникам в автобусе в Луцке

Украинская полиция передала упаковки воды заложникам автобуса, который захватил Максим Кривош в Луцке во вторник, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
РИА Новости 12:05
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Авто

Компания Toyota представила обновленный логотип

Эмблема корпорации стала двухмерной. Японский автопроизводитель Toyota презентовал обновленный логотип. Эмблема компании стала двухмерным.
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Политика

В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
РИА Новости 05:34
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Экономика

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
РБК 02:54
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Футбол

Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей

РИА Новости 08:34
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Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
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Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
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Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

CT news 03:20
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Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался в реанимации

С 1998 года стал известен широкой публике, как бессменный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ.
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Футбол

Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину

Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.
Российская газета 06:59
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
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Происшествия

Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»

Афганская 14-летняя девочка Камар Гюль застрелила двух боевиков радикального движения "Талибан", которые убили ее родителей.
Газета.Ru 10:51
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Общество

Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей

Коммерсантъ вчера в 12:31
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Наука

Ученые из Шотландии раскрыли секрет генетического бессмертия

Сотрудникам Эдинбургского университета удалось определить ключевую роль белка SPOCD1 в вопросе защиты сперматозоидов от повреждений на ранних стадиях развития эмбриона и, как следствие, в обеспечении непрерывности передачи наследственной информации из поколения в поколение, ключевая.
Evo-rus.com 09:14
Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
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Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса

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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Прилучный тратит на Карпович миллионы, накопленные в браке с Муцениеце

На Мирославу тратятся миллионы, а ей все мало! — рассказывает источник.
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