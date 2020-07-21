Армия и оружие
Моя Москва.онлайнСША намерены нацелить свое гиперзвуковое оружие прежде всего на АТР
США планируют нацелить создаваемые системы гиперзвуковых вооружений в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион, пишет ТАСС. Об этом сообщил спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
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Соединенные Штаты планируют нацелить свои создаваемые системы гиперзвуковых вооружений в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом сообщил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.ТАСС11:41
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