Политика

ИзвестияИзвестияСША намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
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Американские СМИ: Трамп собирается запретить белорусам поездки или иммиграцию в США

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
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