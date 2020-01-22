Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.

США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

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Гаджеты Xiaomi сделает бренд Poco самостоятельным Китайский производитель гаджетов, Xiaomi, объявила о создании на базе своего суб-бренда Poco самостоятельного подразделения.

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