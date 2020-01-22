Политика
ИзвестияСША намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
Общество
«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Политика
Кто покинул российское правительство
Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Здоровье
Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до девяти
Число погибших от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа в Китае, увеличилось до девяти человек, заявил замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь в ходе брифинга.
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Хоккей
Сборная России по хоккею разгромила Финляндию и вышла в финал ЮОИ
Энергетика
Белоруссия купила нефть в Норвегии
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
Гаджеты
Xiaomi сделает бренд Poco самостоятельным
Китайский производитель гаджетов, Xiaomi, объявила о создании на базе своего суб-бренда Poco самостоятельного подразделения.
Политика
Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа
Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Общество
Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ
Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Футбол
Соболев: «Не будет интервью, интервью закончились»
Напомним, СМИ сообщали о том, что Соболев вел переговоры с ЦСКА.
Шоу-бизнес
Сколько на самом деле Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах
Как позже посчитали журналисты, эта вилла с несколькими спальнями, винным погребом и собственным бассейном, должна обходиться Собчак в сумму от 1,5 до 1,7 млн рублей в сутки.
Авто
Hennessey Venom F5 получил жесткое углеродное шасси
Компания сообщила, что в предстоящем купе Hennessey Venom F5 будет использоваться сверхлегкое, но более жесткое шасси из углеродного волокна.
Экономика
Сахалинская область сформировала пятилетнюю инвестиционную программу
Власти Сахалинской области намерены к 2025 году реализовать 10 масштабных инвестиционных проектов.
Происшествия
Жителя Иркутского района осудили за нападение на врача скорой помощи
Вынесен приговор 34-летнему жителю Иркутского района.
Энергетика
РБК: МЭР указало на рост объема экспорта нефти из РФ из-за санкций США
По информации издания, за период с января по ноябрь 2019 года физический объем экспорта российской нефти в Турцию вырос в 4,5 раза - с 1,69 до 7,55 млн тонн по отношению к аналогичному периоду 2018 года.
Политика
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Ролл считает, что нахождение воздушного судна США в советском воздушном пространстве было актом войны.
Армия и оружие
РЛС России обнаружили «невидимки» F-35 у иранской границы
Шоу-бизнес
Кредитор Виталины отверг слухи о неадекватности Джигарханяна
Виталина уверяет, что Армен Борисович находится в плачевном состоянии.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают обновлять его, добавляя новые функции и возможности.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Экономика
В Европе сняли аресты с активов «Газпрома»
С активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге были сняты аресты и обеспечительные меры.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.