Политика

ИзвестияИзвестияСША намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
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Politico: США могут ограничить въезд к себе гражданам Белоруссии и Киргизии

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Американские СМИ: Трамп собирается запретить белорусам поездки или иммиграцию в США

КП - Беларусьвчера в 15:50
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
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