Политика
ИзвестияСША намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
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СМИ сообщили о планах Трампа ограничить въезд в США гражданам Белоруссии и Киргизии
Интерфаксвчера в 17:43
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Американские СМИ: Трамп собирается запретить белорусам поездки или иммиграцию в США
КП - Беларусьвчера в 15:50
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
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В Граце, втором по величине городе Австрии, 22 декабря начинается состязательная программа чемпионата Европы по фигурному катанию.
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Жертвой неизвестных злоумышленников стал 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана.
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Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.