Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.

США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Политика Назван состав нового правительства России Назван состав нового правительства России Премьер-министр Михаил Мишустин обнародовал состав правительства России.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Общество Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.

Политика В России сформировано новое правительство В России утверждено новое правительство. Соответствующие указы сегодня подписал президент Владимир Путин.

Экономика Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года «Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).

Общество Синоптики ЕС предсказали «розовый» февраль в европейской части России Зарубежные синоптики прогнозируют, что температура воздуха в предстоящем феврале в Европе может на 6–8 градусов превысить климатическую норму, а европейская часть России находится в зоне, которая отмечена розовым цветом, — там ожидается превышение нормы на уровне 1,5–4 градусов.