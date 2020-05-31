Политика

ИзвестияИзвестияТрамп заявил о признании «Антифа» террористической организацией

США признают движение «Антифа» террористической организацией, заявил в воскресенье, 31 мая, президент страны Дональд Трамп. «Соединенные Штаты Америки оценивают движение «Антифа» как террористическую организацию», — написал Трамп в своем Twitter.
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Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией

ТАСС12:52

Трамп анонсировал включение движения «Антифа» в список террористических

РБК13:56

Трамп: США признают «Антифа» террористической организацией

Вести.Ru13:04

США признают движение «Антифа» террористической организацией

Комсомольская правда14:54

Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами

RT на русском12:38

США намерены признать движение «Антифа» террористической организацией

РИА Новости12:36

Трамп вновь пообещал признать «Антифа» террористической организацией

Интерфакс13:11
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Политика

В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

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Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
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Общество

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RT на русском 08:36
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Футбол

Семин наотрез отказался комментировать последний день в «Локомотиве»

Последний день 31 мая официально истек срок контракта Юрия Семина с московским "Локомотивом" - подошла к концу эпоха, которая принесла "железнодорожникам" 13 трофеев, среди которых три титула чемпиона России, шесть побед в Кубке страны и три - в Суперкубке.
Газета.Ru 14:41
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
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В США задержали почти 1400 человек в ходе беспорядков

В 17 городах США сотрудники правоохранительных органов задержали не менее 1383 человек в ходе беспорядков из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, сообщило агентство AP.
Коммерсантъ 01:19
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Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
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Путин объявил 24 июня выходным днём

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На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
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Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

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Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC

Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
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Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
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В Крыму отменили плату за обсерваторы для приезжающих без цели

Власти Крыма отменили плату за размещение в обсерваторах для прибывающих на полуостров без конкретной цели.
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Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
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Настасья Шубская показала фото сразу после родов

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Санчо призвал к правосудию в деле о гибели Джорджа Флойда

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Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию

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Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

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