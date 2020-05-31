Политика
ИзвестияТрамп заявил о признании «Антифа» террористической организацией
США признают движение «Антифа» террористической организацией, заявил в воскресенье, 31 мая, президент страны Дональд Трамп. «Соединенные Штаты Америки оценивают движение «Антифа» как террористическую организацию», — написал Трамп в своем Twitter.
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Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
Общество
FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику
Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28
Футбол
Алексей Миранчук – о Сёмине: он любил вставить пистонов
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук вспомнил моменты совместной работы с Юрием Сёминым, у которого контракт истекает завтра, 1 июня.
Metaratings 14:47
Общество
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета 13:48
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости 29 мая в 18:57
Авто
Новый Hyundai Santa Fe показали на тизере
Hyundai Santa Fe уже собирается получить масштабное обновление и накануне в Сети появилось тизерное изображение от дизайнеров портала AtchaCars.
32CARS.ru 29 мая в 06:41
Общество
Воробьёв оценил ситуацию с подтоплениями из-за дождей в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями в ряде муниципалитетов на фоне сильных ливней.
RT на русском 08:36
Футбол
Семин наотрез отказался комментировать последний день в «Локомотиве»
Последний день 31 мая официально истек срок контракта Юрия Семина с московским "Локомотивом" - подошла к концу эпоха, которая принесла "железнодорожникам" 13 трофеев, среди которых три титула чемпиона России, шесть побед в Кубке страны и три - в Суперкубке.
Газета.Ru 14:41
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
В США задержали почти 1400 человек в ходе беспорядков
В 17 городах США сотрудники правоохранительных органов задержали не менее 1383 человек в ходе беспорядков из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, сообщило агентство AP.
Коммерсантъ 01:19
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
МОЁ! Оnline Воронеж 29 мая в 13:45
Кино
Российский «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Боевик российского режиссера Егора Баранова "Аванпост" станет одним из первых фильмов, который откроет японский прокат после пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня 13:20
Гаджеты
Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон
Evo-rus.com 15:10
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Известия вчера в 21:56
Политика
Трамп лишает Гонконг привилегий со стороны США
Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что лишает Гонконг некоторых особых привилегий, предоставляемых Соединенными Штатами, так как считает, что остров лишился своей широкой автономии от Китая.
ANNA-News вчера в 07:43
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости 05:19
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Общество
В Крыму отменили плату за обсерваторы для приезжающих без цели
Власти Крыма отменили плату за размещение в обсерваторах для прибывающих на полуостров без конкретной цели.
ТАСС 14:28
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Происшествия
Школьница «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге
Лжеминером оказалась 11-летняя девочка из деревни Барсуки, расположенной в Псковской области.
Телеканал Санкт-Петербург 06:01
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
Футбол
Санчо призвал к правосудию в деле о гибели Джорджа Флойда
На 57-й минуте встречи 20-летний британец удвоил преимущество своей команды и после гола продемонстрировал майку с надписью Правосудие для Джорджа Флойда.
Советский спорт 14:32
Политика
Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию
Ранее Дональд Трамп писал в Twitter, что хочет провести саммит в формате полной занятости, несмотря на пандемию коронавируса, «в запланированные сроки».
Evo-rus.com 14:12
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22