США признают движение «Антифа» террористической организацией, заявил в воскресенье, 31 мая, президент страны Дональд Трамп. «Соединенные Штаты Америки оценивают движение «Антифа» как террористическую организацию», — написал Трамп в своем Twitter.

Общество FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций. 1

Футбол Алексей Миранчук – о Сёмине: он любил вставить пистонов Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук вспомнил моменты совместной работы с Юрием Сёминым, у которого контракт истекает завтра, 1 июня.

Общество Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT. 18

Космос Экипаж Crew Dragon перешел на МКС Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию. 1,3K

Политика Посольство России направило ноту протеста в Госдеп Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе. 2

Авто Новый Hyundai Santa Fe показали на тизере Hyundai Santa Fe уже собирается получить масштабное обновление и накануне в Сети появилось тизерное изображение от дизайнеров портала AtchaCars. 19

Футбол Семин наотрез отказался комментировать последний день в «Локомотиве» Последний день 31 мая официально истек срок контракта Юрия Семина с московским "Локомотивом" - подошла к концу эпоха, которая принесла "железнодорожникам" 13 трофеев, среди которых три титула чемпиона России, шесть побед в Кубке страны и три - в Суперкубке.

Происшествия В США задержали почти 1400 человек в ходе беспорядков В 17 городах США сотрудники правоохранительных органов задержали не менее 1383 человек в ходе беспорядков из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, сообщило агентство AP.

Кино Российский «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии Боевик российского режиссера Егора Баранова "Аванпост" станет одним из первых фильмов, который откроет японский прокат после пандемии коронавирусной инфекции. 8

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев. 1,1K

Политика Трамп лишает Гонконг привилегий со стороны США Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что лишает Гонконг некоторых особых привилегий, предоставляемых Соединенными Штатами, так как считает, что остров лишился своей широкой автономии от Китая. 27

Общество Быков обратился к Путину из СИЗО Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину. 299

Политика Путин предложил определить шаги России после открытия границ Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин. 1,2K

Шоу-бизнес Настасья Шубская показала фото сразу после родов Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года. 3

Футбол Санчо призвал к правосудию в деле о гибели Джорджа Флойда На 57-й минуте встречи 20-летний британец удвоил преимущество своей команды и после гола продемонстрировал майку с надписью Правосудие для Джорджа Флойда.