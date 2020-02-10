Политика
RT на русскомСША намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году
Ещё $24 млн планируют выделить на противодействие «российской пропаганде и дезинформации». В декабре 2019 года американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены меры против России, в том числе санкции против «Северного потока — 2».
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Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
Космос
Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу
В начале миссии комета находилась далеко от Солнца.
Шоу-бизнес
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи
Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Технологии
Во время тестирования Рунета на устойчивость обнаружились проблемы
Интернет-операторы отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования Рунета на устойчивость.
Происшествия
Студент умер на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся колледжа скончался во время занятий по физической культуре.
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
Армия и оружие
Турция нанесла удары по позициям сирийской армии в ответ на артобстрел
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо впервые пришел на «Оскар» со своей девушкой
22-летняя модель и начинающая актриса уверяет, что разница в возрасте ее совершенно не пугает («Мы должны заводить отношения с теми, с кем хотим, и не обращать внимания на какие-то предрассудки»), но она сильно устает от негатива и критики, которые обрушиваются на них с Лео.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Общество
Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Происшествия
В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с «коронавирусом»
Столичная полиция задержала двух фигурантов уголовного дела о хулиганстве в Московском метрополитене, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
Forbes назвал нового участника списка богатейших бизнесменов России
В рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России» появился новичок, сообщает составляющий его журнал Forbes.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Общество
На борту лайнера в Японии коронавирусом заразились еще 60 человек
Число зараженных новым коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии возросло в понедельник на 60 человек и достигло 130, передал телеканал TBS.
Армия и оружие
Сирийские ВВС атаковали турецкий конвой на Западе Алеппо
Турецкий конвой атаковали сирийские ВВС 10 февраля в районе города Атариб на западе Алеппо, передает информационное агентство Анба Сурия.
Футбол
«Челси» зафиксировал наибольшую прибыль на трансферном рынке, у «Реала» худший показатель
Худший трансферный баланс у мадридского «Реала» (-181 миллион евро), за которым следуют «Астон Вилла» (-169) и «Барселона» (-166).
Авто
Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
Футбол
Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья
Здоровье
Псковские власти выделят 2,5 млн рублей для защиты от коронавируса
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил выделить из резервного фонда около 2,5 млн рублей на дополнительное приобретение медицинских препаратов и специальных средств защиты от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Политика
В Чувашии отправили в отставку ещё двух министров
Отправлен в отставку исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Грищенко.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".