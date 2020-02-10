Политика

RT на русскомRT на русскомСША намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

Ещё $24 млн планируют выделить на противодействие «российской пропаганде и дезинформации». В декабре 2019 года американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены меры против России, в том числе санкции против «Северного потока — 2».
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

США потратят в 2021 году $700 млн на «противодействие» РФ

Телеканал 360°14:39

США назвали Россию и Китай своими главными угрозами на следующий год

Lenta.ru13:30

США выделят 700 млн долларов на противодействие России

URA.Ru14:12

США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

RT на русском13:52

Белый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России

Интерфакс14:20

США намерены выделить $700 млн на противодействие России

Известия13:18

США намерены выделить $700 миллионов на «противодействие» России

РИА Новости13:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Общество

Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях

Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Коммерсантъ 05:07
Политика

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США

Lenta.ru 13:16
Космос

Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу

В начале миссии комета находилась далеко от Солнца.
Машины и Механизмы 08:38
Шоу-бизнес

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи

Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Piter.tv вчера в 09:16
Технологии

Во время тестирования Рунета на устойчивость обнаружились проблемы

Интернет-операторы отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования Рунета на устойчивость.
Lenta.ru 10:05
Происшествия

Студент умер на уроке физкультуры в Ленинградской области

По предварительным данным, 16-летний учащийся колледжа скончался во время занятий по физической культуре.
Известия 12:26
Политика

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
РИА Новости 11:53
Армия и оружие

Турция нанесла удары по позициям сирийской армии в ответ на артобстрел

РИА Новости 12:20
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС 07:57
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
RT на русском 11:11
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо впервые пришел на «Оскар» со своей девушкой

22-летняя модель и начинающая актриса уверяет, что разница в возрасте ее совершенно не пугает («Мы должны заводить отношения с теми, с кем хотим, и не обращать внимания на какие-то предрассудки»), но она сильно устает от негатива и критики, которые обрушиваются на них с Лео.
Sunmag.me 11:02
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
StarHit.ru 12:30
Общество

Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Газета.Ru 07:50
Происшествия

В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с «коронавирусом»

Столичная полиция задержала двух фигурантов уголовного дела о хулиганстве в Московском метрополитене, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 11:40
Общество

В ОСК рассказали о проблемах на испытаниях ледокола «Арктика»

РИА Новости 10:48
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Известия вчера в 15:00
Политика

Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

РБК 12:53
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Общество

Forbes назвал нового участника списка богатейших бизнесменов России

В рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России» появился новичок, сообщает составляющий его журнал Forbes.
РБК 10:31
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

RT на русском вчера в 00:13
Общество

На борту лайнера в Японии коронавирусом заразились еще 60 человек

Число зараженных новым коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии возросло в понедельник на 60 человек и достигло 130, передал телеканал TBS.
РИА Новости 00:42
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
Армия и оружие

Сирийские ВВС атаковали турецкий конвой на Западе Алеппо

Турецкий конвой атаковали сирийские ВВС 10 февраля в районе города Атариб на западе Алеппо, передает информационное агентство Анба Сурия.
Красная весна 14:52
Футбол

«Челси» зафиксировал наибольшую прибыль на трансферном рынке, у «Реала» худший показатель

Худший трансферный баланс у мадридского «Реала» (-181 миллион евро), за которым следуют «Астон Вилла» (-169) и «Барселона» (-166).
Матч ТВ 14:28
Авто

Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
32CARS.ru 13:02
Футбол

Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья

РИА Новости 14:18
Здоровье

Псковские власти выделят 2,5 млн рублей для защиты от коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил выделить из резервного фонда около 2,5 млн рублей на дополнительное приобретение медицинских препаратов и специальных средств защиты от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
REGNUM 12:52
Политика

В Чувашии отправили в отставку ещё двух министров

Отправлен в отставку исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Грищенко.
REGNUM 05:40
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное