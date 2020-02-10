с чего всё началось

Проект бюджета администрации США на 2021 финансовый год предусматривает выделение не менее $760 млн на помощь государствам Европы, Евразии и Центральной Азии в противодействии влиянию России.

Белый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России

Энергетика В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск хочет покупать нефть у Москвы по цене не выше 83-85% от цен на углеводороды на мировом рынке.

Экономика Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.

Общество Мишустин потребовал не раздавать обещаний по использованию резервов Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний в отношении использования Резервного фонда.

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Шоу-бизнес Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю Певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю и попытки "разрушить ее жизнь" после скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та покинула Россию.

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Армия и оружие Турция сбила на севере Сирии вертолёт Ми-24 Несколько часов назад, в небе над провинцией Алеппо, турецкие войска сбили ударный вертолёт Ми-24, который осуществлял нанесение ударов по позициям джихадистов на территории данного региона.

Хоккей Дубль Кучерова помог «Тампе» победить «Коламбус» Основное время матча завершилось со счётом: 1:1. Победную для гостей шайбу снова забросил россиянин Никита Кучеров, которая позволила «Тампе» одержать седьмую победу подряд.

Общество Новые справки о судимости появились в России Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.