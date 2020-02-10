Политика
ИнтерфаксБелый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России
Проект бюджета администрации США на 2021 финансовый год предусматривает выделение не менее $760 млн на помощь государствам Европы, Евразии и Центральной Азии в противодействии влиянию России.
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Администрация президента США Дональда Трампа предложила (.pdf) выделить более 700 миллионов долларов из бюджета США на противодействие влиянию России.Дождь16:03
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Энергетика
В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск хочет покупать нефть у Москвы по цене не выше 83-85% от цен на углеводороды на мировом рынке.
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На Камчатке ведущая местной ГТРК расхохоталась, рассказывая о пособиях
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Дату запуска четвертого спутника «Ресурс-П» перенесли
Напомним, ранее гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщал, что старт "Ресурса-П" №4 намечается в конце 2020 года.
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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
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Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
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Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
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Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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Из-за эпидемии коронавируса в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) столкнулись с нехваткой клюшек.
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
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Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
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В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Армия и оружие
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Несколько часов назад, в небе над провинцией Алеппо, турецкие войска сбили ударный вертолёт Ми-24, который осуществлял нанесение ударов по позициям джихадистов на территории данного региона.
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» победить «Коламбус»
Основное время матча завершилось со счётом: 1:1. Победную для гостей шайбу снова забросил россиянин Никита Кучеров, которая позволила «Тампе» одержать седьмую победу подряд.
Армия и оружие
Минобороны РФ знает о проблемах НАТО в Восточной Европе
Хоккей
Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Гальченюка в «Миннесоту» на Закера
"Питтсбург" совершил обмен форварда Алекса Гальченюка на нападающего "Миннесоты" Джейсона Закера.
Здоровье
Эксперты определили пик эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля.
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
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В Женеве ожидается новый Bugatti Chiron R
Все варианты Chiron используют 8,0-литровый двигатель W16, который будет под капотом и у новой версии гиперкара.
Общество
Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли
Правительство разрешило выращивание в промышленных целях отдельных видов снотворного мака и конопли.
Авто
Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России
Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Общество
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Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Нью-Йорк Айлендерс»
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Нью-Йорк Айлендерс".
Общество
В Госдуме предложили урегулировать наценку на квартирах в новостройках
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В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.