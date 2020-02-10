Политика

ИнтерфаксИнтерфаксБелый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России

Проект бюджета администрации США на 2021 финансовый год предусматривает выделение не менее $760 млн на помощь государствам Европы, Евразии и Центральной Азии в противодействии влиянию России.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа предложила (.pdf
) выделить более 700 миллионов долларов из бюджета США на противодействие влиянию России.
Дождь16:03

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США намерены выделить $700 млн на противодействие России

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Белый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России

Интерфакс14:20

США направят на противодействие России более 700 млн долларов

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Сможет ли Дональд Трамп утвердить бюджет США на 2021 год

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США намерены выделить $700 миллионов на «противодействие» России

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США намерены сохранить объем военной помощи Украине по линии Госдепа на нынешнем уровне

ТАСС13:45
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Энергетика

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Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск хочет покупать нефть у Москвы по цене не выше 83-85% от цен на углеводороды на мировом рынке.
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Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
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Общество

Мишустин потребовал не раздавать обещаний по использованию резервов

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний в отношении использования Резервного фонда.
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Дату запуска четвертого спутника «Ресурс-П» перенесли

Напомним, ранее гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщал, что старт "Ресурса-П" №4 намечается в конце 2020 года.
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Экономика

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
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Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Peterburg2.ru 18:28
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Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости 18:02
Хоккей

В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса

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Газета.Ru 19:12
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю

Певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю и попытки "разрушить ее жизнь" после скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та покинула Россию.
РИА Новости 17:33
Кино

В Голливуде вручили премии «Оскар»

В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
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Несколько часов назад, в небе над провинцией Алеппо, турецкие войска сбили ударный вертолёт Ми-24, который осуществлял нанесение ударов по позициям джихадистов на территории данного региона.
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Основное время матча завершилось со счётом: 1:1. Победную для гостей шайбу снова забросил россиянин Никита Кучеров, которая позволила «Тампе» одержать седьмую победу подряд.
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Минобороны РФ знает о проблемах НАТО в Восточной Европе

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Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Гальченюка в «Миннесоту» на Закера

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Эксперты определили пик эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля.
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

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В Женеве ожидается новый Bugatti Chiron R

Все варианты Chiron используют 8,0-литровый двигатель W16, который будет под капотом и у новой версии гиперкара.
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Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли

Правительство разрешило выращивание в промышленных целях отдельных видов снотворного мака и конопли.
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Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России

Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
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Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

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Новые справки о судимости появились в России

Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.
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В Госдуме предложили урегулировать наценку на квартирах в новостройках

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