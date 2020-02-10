Политика

ИзвестияИзвестияСША намерены выделить $700 млн на противодействие России

Американское правительство планирует выделить на «противодействие» России $700 млн. Данные средства будут направлены на укрепление общей безопасности в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также на защиту их территориальной целостности как союзников США.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа предложила (.pdf
) выделить более 700 миллионов долларов из бюджета США на противодействие влиянию России.
Дождь16:03

Подробнее о событии

Белый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России

Интерфакс14:20

США направят на противодействие России более 700 млн долларов

Российская газета14:09

США намерены выделить $700 миллионов на «противодействие» России

РИА Новости13:14

США намерены направить на противодействие России в 2021 году $788 млн

ТАСС13:47

США назвали Россию и Китай своими главными угрозами на следующий год

Lenta.ru13:30

США намерены выделить $700 млн на противодействие России

Известия13:18

США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

RT на русском13:52
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Пульс Хакасии 01:44
Общество

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1000

В Китае число погибших от нового типа коронавируса достигло 1016 человек.
Газета.Ru 19:39
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ 19:59
Общество

Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край" которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Накануне.Ru 20:07
Экономика

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Известия 18:53
Общество

Минтруд подготовил проект о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Минтруд России подготовил законопроект, который определяет правила единовременных выплат ветеранам к 75-летию Победы.
RT на русском 18:42
Культура

Художественный критик разбила экспонат стоимостью 20 тысяч долларов

Эхо Москвы 19:10
Общество

Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте

В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Ведомости 10:54
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Общество

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия 20:21
Авто

Эксперты рассказали, почему водители Audi, BMW и Mercedes чаще хамят

Как отмечает профессор, в большинстве своем владельцы автомобилей Audi, BMW и Mercedes-Benz это эгоцентричные мужчины, которые по своей натуре являются склочными, упрямыми, нередко даже невыносимыми.
SpeedMe 07:25
Авто

Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России

Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Tvoe-avto.com вчера в 08:00
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
Здоровье

Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава

Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Аргументы недели 02:37
Кино

В соцсетях появились фотографии со съемок продолжения «Сватов»

Piter.tv 03:55
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Авто

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
ToDay News Ufa 14:01
Экономика

«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами

По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами.
Коммерсантъ 01:25
Армия и оружие

Сирийцы рассказали о восстановлении предприятий в провинции Хама

Жители сирийской провинции Хама рассказали журналистам о восстановлении предприятий в регионе.
РИА Новости 21:04
Экономика

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
РИА Новости 12:53
Политика

СМИ сообщили об отставке главы офиса президента Украины

Заявление об своей отставке подал глава офиса украинского президента Андрей Богдан, 10 февраля сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники во власти.
REGNUM 18:13
Политика

Die Welt: РФ получила выгоду от санкций США

Санкционная политика США против Ирана и Венесуэлы была использована Россией для увеличения экспорта своей нефти, 10 января пишет немецкая газета Die Welt.
REGNUM 20:39
Происшествия

Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента

Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Lenta.ru 08:56
Происшествия

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
RT на русском вчера в 13:59
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10

Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
UfaTime.ru 14:17
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Peterburg2.ru 18:28
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Здоровье

Эксперты определили пик эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля.
Капитал страны вчера в 11:52
Общество

Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный»

Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка «Восточный», который был наложен в рамках дела инвестора Майкла Калви, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 13:26
Общество

МВД защитит от подделок справки о наличии судимости

В МВД России пояснили, что у граждан по-прежнему остается возможность получить справку о наличии (отсутствии) судимости в режиме одного окна через многофункциональные центры оказания государственных услуг соответствующих территориальных образований (МФЦ), а также через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).
Комсомольская правда 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
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