Политика
ИзвестияСША намерены выделить $700 млн на противодействие России
Американское правительство планирует выделить на «противодействие» России $700 млн. Данные средства будут направлены на укрепление общей безопасности в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также на защиту их территориальной целостности как союзников США.
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Администрация президента США Дональда Трампа предложила (.pdf) выделить более 700 миллионов долларов из бюджета США на противодействие влиянию России.Дождь16:03
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Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1000
В Китае число погибших от нового типа коронавируса достигло 1016 человек.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край" которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Экономика
Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям
Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Общество
Минтруд подготовил проект о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Минтруд России подготовил законопроект, который определяет правила единовременных выплат ветеранам к 75-летию Победы.
Общество
Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте
В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Общество
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Авто
Эксперты рассказали, почему водители Audi, BMW и Mercedes чаще хамят
Как отмечает профессор, в большинстве своем владельцы автомобилей Audi, BMW и Mercedes-Benz это эгоцентричные мужчины, которые по своей натуре являются склочными, упрямыми, нередко даже невыносимыми.
Авто
Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России
Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Экономика
«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами
По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами.
Армия и оружие
Сирийцы рассказали о восстановлении предприятий в провинции Хама
Жители сирийской провинции Хама рассказали журналистам о восстановлении предприятий в регионе.
Экономика
В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Политика
СМИ сообщили об отставке главы офиса президента Украины
Заявление об своей отставке подал глава офиса украинского президента Андрей Богдан, 10 февраля сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники во власти.
Политика
Die Welt: РФ получила выгоду от санкций США
Санкционная политика США против Ирана и Венесуэлы была использована Россией для увеличения экспорта своей нефти, 10 января пишет немецкая газета Die Welt.
Происшествия
Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента
Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Происшествия
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10
Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Здоровье
Эксперты определили пик эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля.
Общество
Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный»
Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка «Восточный», который был наложен в рамках дела инвестора Майкла Калви, пишет РИА Новости.
Общество
МВД защитит от подделок справки о наличии судимости
В МВД России пояснили, что у граждан по-прежнему остается возможность получить справку о наличии (отсутствии) судимости в режиме одного окна через многофункциональные центры оказания государственных услуг соответствующих территориальных образований (МФЦ), а также через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).