Политика

RT на русскомRT на русскомСША намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

Ещё $24 млн планируют выделить на противодействие «российской пропаганде и дезинформации». В декабре 2019 года американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены меры против России, в том числе санкции против «Северного потока — 2».
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа предложила (.pdf
) выделить более 700 миллионов долларов из бюджета США на противодействие влиянию России.
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США намерены выделить $700 миллионов на «противодействие» России

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Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ

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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

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Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

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Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
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В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

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