Политика
RT на русскомСША намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году
Ещё $24 млн планируют выделить на противодействие «российской пропаганде и дезинформации». В декабре 2019 года американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены меры против России, в том числе санкции против «Северного потока — 2».
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Администрация президента США Дональда Трампа предложила (.pdf) выделить более 700 миллионов долларов из бюджета США на противодействие влиянию России.Дождь16:03
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Общество
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Затягивать дальше, подчеркнул Валерий Лимаренко, решение мусорных проблем нельзя.
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Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло до 974
Политика
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
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Политика
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Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Sony заплатила 229 млн долларов за Insomniac Games, создателей «Человека-паука»
Стало известно, что Sony заплатила за Insomniac Games около 229 млн долларов, причём преимущественно денежными выплатами.
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Наука
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Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Китая разработали катализатор, эффективно разлагающий популярные антибиотики.
Экономика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Политика
Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
Авто
Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
Политика
Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Футбол
Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.
Экономика
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Аргентина не намерена обслуживать долги перед Международным валютным фондом(МВФ) до тех пор, пока экономика страны не выйдет из кризиса, заявила вице-президент страны Кристина Фернандез де Киршнер.
Хоккей
Тротц уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки
Бывший главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон" Барри Тротц выразил уверенность в том, что российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Гаджеты
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Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Общество
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Общество
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Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
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Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр
Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Футбол
Обрили уже. Неймар снова сменил имидж
Наука
Робот-медсестра научилась безболезненно брать кровь из вены
Недавно американские ученые протестировали робота, который берет кровь из вены, и сообщается, что эксперименты прошли удачно.