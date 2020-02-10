с чего всё началось

Ещё $24 млн планируют выделить на противодействие «российской пропаганде и дезинформации». В декабре 2019 года американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены меры против России, в том числе санкции против «Северного потока — 2».

США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

Политика В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.

Экономика Российская компания X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon Издание отмечает, что в топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group заняла 11-е место, рост выручки за последние пять лет составил 23,4%. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).

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Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

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Авто Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.

Экономика Аргентина оказывается платить по кредитам МВФ Аргентина не намерена обслуживать долги перед Международным валютным фондом(МВФ) до тех пор, пока экономика страны не выйдет из кризиса, заявила вице-президент страны Кристина Фернандез де Киршнер.

Хоккей Тротц уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Бывший главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон" Барри Тротц выразил уверенность в том, что российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.