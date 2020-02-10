Политика

RT на русскомRT на русскомСША намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

Ещё $24 млн планируют выделить на противодействие «российской пропаганде и дезинформации». В декабре 2019 года американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены меры против России, в том числе санкции против «Северного потока — 2».
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа предложила (.pdf
) выделить более 700 миллионов долларов из бюджета США на противодействие влиянию России.
Дождь16:03

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США потратят в 2021 году $700 млн на «противодействие» РФ

Телеканал 360°14:39

Белый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России

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США намерены выделить $700 миллионов на «противодействие» России

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США намерены направить на противодействие России в 2021 году $788 млн

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США назвали Россию и Китай своими главными угрозами на следующий год

Lenta.ru13:30

США намерены выделить $700 млн на противодействие России

Известия13:18

США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

RT на русском13:52
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Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Российская газета 04:46
Футбол

Вудворд: цель каждого в «МЮ» — вернуть клуб в число претендентов на победу в АПЛ и ЛЧ

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал, как клуб ведёт трансферную политику.
Чемпионат 16:15
Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
BFM.ru 11:32
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Экономика

Мусорный вопрос на Сахалине решат до 25 февраля

Затягивать дальше, подчеркнул Валерий Лимаренко, решение мусорных проблем нельзя.
АСТВ вчера в 19:51
Общество

Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло до 974

Московский Комсомолец 18:09
Политика

В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
РИА Новости 08 февраля в 15:08
Культура

На «Первом канале» вышло ток-шоу Собчак про сестер Хачатурян

URA.Ru 17:47
Происшествия

В центре Петербурга от полиции пытался скрыться пьяный водитель

REGNUM 16:56
Политика

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru 16:57
Экономика

Российская компания X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon

Издание отмечает, что в топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group заняла 11-е место, рост выручки за последние пять лет составил 23,4%. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).
REGNUM 02:02
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 03:24
Игры

Sony заплатила 229 млн долларов за Insomniac Games, создателей «Человека-паука»

Стало известно, что Sony заплатила за Insomniac Games около 229 млн долларов, причём преимущественно денежными выплатами.
Игромания.ру 14:33
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Наука

Химики из России и Китая научились очищать сточные воды от антибиотиков

Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Китая разработали катализатор, эффективно разлагающий популярные антибиотики.
Вести.Ru 09:47
Экономика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
RT на русском 11:11
Политика

Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
РБК 16:01
Авто

Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
32CARS.ru 13:02
Политика

Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 15:25
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
Футбол

Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.
Чемпионат 05:48
Экономика

Аргентина оказывается платить по кредитам МВФ

Аргентина не намерена обслуживать долги перед Международным валютным фондом(МВФ) до тех пор, пока экономика страны не выйдет из кризиса, заявила вице-президент страны Кристина Фернандез де Киршнер.
Газета.Ru 15:28
Хоккей

Тротц уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Бывший главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон" Барри Тротц выразил уверенность в том, что российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
РИА Новости 15:02
Гаджеты

Старые смартфоны Huawei и Honor обновили до Android 10

Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
ToDay News Ufa 05:27
Общество

Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной

Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Ведомости вчера в 16:20
Общество

Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва

Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 23:39
Общество

Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Футбол

Обрили уже. Неймар снова сменил имидж

Спорт-Экспресс 14:36
Наука

Робот-медсестра научилась безболезненно брать кровь из вены

Недавно американские ученые протестировали робота, который берет кровь из вены, и сообщается, что эксперименты прошли удачно.
ToDay News Ufa 13:51
Как работают Яндекс.Новости?
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