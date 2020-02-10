с чего всё началось

Американское правительство планирует выделить на «противодействие» России $700 млн. Данные средства будут направлены на укрепление общей безопасности в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также на защиту их территориальной целостности как союзников США.

Хоккей Стэплтон: после моего интервью о России было реально страшно Известный нападающий Тим Стэплтон высказался по поводу резонанса, который вызвало его интервью о жизни в России, передает Telegram-канал "Эпицентр" со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.

Космос NASA продолжит закупать места на «Союзах» в 2021 финансовом году В конце ноября 2019 года на портале государственных закупок США NASA разместило заявку, в которой сообщалось о планах управления приобрести два места на "Союзе" на отправку к МКС одного члена экипажа осенью 2020 года, а второго - весной 2021 года.

Политика В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала "Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.

Происшествия Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.

Шоу-бизнес Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

Политика Минюст США проверяет полученную от Джулиани информацию по Украине Министерство юстиции США проверяет всю информацию по Украине на предмет достоверности, в том числе полученную от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Общество МВД ввело новые бланки для справок о судимости Приказ МВД о выдаче на новых бланках справок о наличии или отсутствии судимости у граждан РФ вступил в силу.