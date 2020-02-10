Политика

ИзвестияИзвестияСША намерены выделить $700 млн на противодействие России

Американское правительство планирует выделить на «противодействие» России $700 млн. Данные средства будут направлены на укрепление общей безопасности в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также на защиту их территориальной целостности как союзников США.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа предложила (.pdf
) выделить более 700 миллионов долларов из бюджета США на противодействие влиянию России.
Дождь16:03

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Сможет ли Дональд Трамп утвердить бюджет США на 2021 год

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США назвали Россию и Китай своими главными угрозами на следующий год

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Белый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России

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США намерены направить на противодействие России в 2021 году $788 млн

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США потратят в 2021 году $700 млн на «противодействие» РФ

Телеканал 360°14:39

США намерены выделить $700 млн на противодействие России

Известия13:18

США намерены выделить $700 миллионов на «противодействие» России

РИА Новости13:14
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В «Балтике» прокомментировали драку с футболистами клуба из Туркмении

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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

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Хоккей

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Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

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Происшествия

Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос

Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.
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Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

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Политика

Венесуэла из-за новых санкций США обратится в международные суды

Венесуэла намерена подать жалобы в международные инстанции из-за новых санкций США, введенных против авиакомпании Conviasa.
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Создатель группы «Комус», специализирующейся на поставке канцтоваров, Сергей Бобриков впервые попал в рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.
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Общество

В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта

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Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

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Общество

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Минюст США проверяет полученную от Джулиани информацию по Украине

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Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
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В Минобрнауки отменили приказ о контактах ученых с иностранцами

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