Политика
ИзвестияСША намерены выделить $700 млн на противодействие России
Американское правительство планирует выделить на «противодействие» России $700 млн. Данные средства будут направлены на укрепление общей безопасности в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также на защиту их территориальной целостности как союзников США.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа предложила (.pdf) выделить более 700 миллионов долларов из бюджета США на противодействие влиянию России.Дождь16:03
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Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Хоккей
Стэплтон: после моего интервью о России было реально страшно
Известный нападающий Тим Стэплтон высказался по поводу резонанса, который вызвало его интервью о жизни в России, передает Telegram-канал "Эпицентр" со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Космос
NASA продолжит закупать места на «Союзах» в 2021 финансовом году
В конце ноября 2019 года на портале государственных закупок США NASA разместило заявку, в которой сообщалось о планах управления приобрести два места на "Союзе" на отправку к МКС одного члена экипажа осенью 2020 года, а второго - весной 2021 года.
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат мира
Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
Политика
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Происшествия
Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос
Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.
Политика
Венесуэла из-за новых санкций США обратится в международные суды
Венесуэла намерена подать жалобы в международные инстанции из-за новых санкций США, введенных против авиакомпании Conviasa.
Общество
Основатель «Комуса» Бобриков попал в список богатейших россиян Forbes
Создатель группы «Комус», специализирующейся на поставке канцтоваров, Сергей Бобриков впервые попал в рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.
Общество
В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в Приморье ожидает прибытие плавучей платформы "Морской старт" из США в начале марта, сообщил РИА Новости гендиректор СРЗ Андрей Якимчук.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Кино
Дауни-младший рассказал, как готовился к прослушиванию на роль Тони Старка
Актёр сообщил, что он готовился к прослушиванию, снова и снова повторяя сцены перед зеркалом, отметив, что это было нечто большее, чем обычная репетиция.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Шоу-бизнес
Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой
Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
Происшествия
Уголовное дело завели на «Свидетелей Иеговы» в Забайкалье
В Забайкалье следователи возбудили уголовное дело на местную религиозную организацию. Ее подозревают в экстремистской деятельности.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10
Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
Политика
Минюст США проверяет полученную от Джулиани информацию по Украине
Министерство юстиции США проверяет всю информацию по Украине на предмет достоверности, в том числе полученную от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Здоровье
Легкий бег менее часа в неделю продлевает жизнь на треть
Общество
Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублей
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд рублей, сообщает РБК. Фильм вышел в прокат 26 декабря.
Общество
МВД ввело новые бланки для справок о судимости
Приказ МВД о выдаче на новых бланках справок о наличии или отсутствии судимости у граждан РФ вступил в силу.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Общество
Кынев назвал бесстыдством факты из расследования «Чита.Ру» о предвыборном проекте Осипова
Забайкалье отличается тем, что там размах финансирования кампании вне избирательных фондов просто колоссальный и в разы превышал официальную.
Здоровье
Порядок назначения льготных лекарств изменился
Со вчерашнего дня, 9 февраля 2020 года, на территории Российской Федерации изменился порядок назначения льготных лекарственных препаратов.
Здоровье
В Челябинске выбрали безопасное место под карантинный центр
Под карантинный центр определил здание противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе.
Политика
В Минобрнауки отменили приказ о контактах ученых с иностранцами
Глава Миноборнауки Валерий Фальков сообщил об отмене приказа, который регламентирует контакты российских ученых с иностранными коллегами.