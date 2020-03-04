Армия и оружие
ИзвестияСША нанесли авиаудар по талибам в Афганистане
Вооруженные силы США нанесли авиаудар по боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Воздушная атака стала первой за последние 11 дней. Об этом в среду, 4 марта, сообщил представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Общество
Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве
Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Авто
BMW обновила свой фирменный логотип
BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
Авто
Geely для беспилотных машин создаст спутники
Geely сказал, что низкоорбитальные спутники обеспечат высокоскоростное подключение к Интернету, точную навигацию и облачные вычисления для автомобилей с автономной технологией вождения, сообщает speedme.ru.
Армия и оружие
Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия
Экономика
В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ
Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Происшествия
В Ингушетии силовики ликвидировали члена бандподполья
Силовики ликвидировали в Ингушетии члена бандподполья в ходе проведения спецоперации.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы
Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы».
Общество
Матвиенко назвала «безобразием» работу алтайского транспорта
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала эту ситуацию «безобразием».
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Политика
Партиец Шнуров записал матерный ролик на тему выборов
Шоу-бизнес
Литвинова рассказала Собчак про отношения с Земфирой и Сурковым
Актриса и режиссер Рената Литвинова в интервью Ксении Собчак рассказала об отношениях с певицей Земфирой.
Наука
Китайские ученые выявили у коронавируса два подтипа
Мутация китайского коронавируса вызвала к жизни два подтипа смертельно опасной инфекции.
Технологии
Microsoft показал новое меню «Пуск» для Windows 10
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Футбол
Бакаев поделился мнением о влиянии отца на свою карьеру
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Зелимхан Бакаев поделился мнением о влиянии отца на свою карьеру.
Политика
В РПЦ считают, что «заходить внутрь семьи государство не должно»
«Заходить внутрь семьи государство не должно», — считает представитель Церкви.
Общество
Герман Греф назвал профессии будущего
В список профессий будущего, составленный Грефом, вошли также специальности нейроинформатика, инженера-робототехника, наноинженера, проектировщика нейроинтерфейсов, специалиста по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщика медицинских роботов.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.