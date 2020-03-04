Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСША нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

Вооруженные силы США нанесли авиаудар по боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Воздушная атака стала первой за последние 11 дней. Об этом в среду, 4 марта, сообщил представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.
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В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам

Российская газета04:59

В МИД РФ заявили, что своим авиаударом по талибам* США нарушили соглашение

Газета.Ru05:53

В МИД прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане

РИА Новости03:40

США нанесли авиаудар по талибам после заключения мирного соглашения

Московский Комсомолец03:48

США нанесли воздушный удар по боевикам Талибан*

Комсомольская правда03:46

Кабулов: авиаудар ВС США по талибам в Афганистане грубо нарушает мирное соглашение

ТАСС04:17

США ударили по «Талибану» после заключения мирного договора

Lenta.ru04:18
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Ректора Воронежского опорного университета отправили под арест

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BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
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Газета.Ru вчера в 06:27
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Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.
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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
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В Ингушетии силовики ликвидировали члена бандподполья

Силовики ликвидировали в Ингушетии члена бандподполья в ходе проведения спецоперации.
Газета.Ru 07:08
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Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы

Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы».
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Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

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Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
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Мутация китайского коронавируса вызвала к жизни два подтипа смертельно опасной инфекции.
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Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

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