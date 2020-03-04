Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСША нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

Вооруженные силы США нанесли авиаудар по боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Воздушная атака стала первой за последние 11 дней. Об этом в среду, 4 марта, сообщил представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.
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с чего всё началось
Представитель американских войск в Афганистане Сонни Леггетт сообщил
, что в среду его сослуживцы были вынуждены нанести первый удар по боевикам террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) за последние 11 дней.
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