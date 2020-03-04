с чего всё началось

Вооруженные силы США нанесли авиаудар по боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Воздушная атака стала первой за последние 11 дней. Об этом в среду, 4 марта, сообщил представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

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Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.

Кино Фильму «Прощание со Сталиным» выдано прокатное удостоверение Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.

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