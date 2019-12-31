Сообщения о новом американском ударе поступили спустя сутки после того, как в результате авиаатаки США близ аэропорта Багдада погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.

США нанесли новый авиаудар к северу от Багдада

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