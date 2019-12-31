Армия и оружие

Эхо МосквыЭхо МосквыСША нанесли новый авиаудар к северу от Багдада

2 фото
Сообщения о новом американском ударе поступили спустя сутки после того, как в результате авиаатаки США близ аэропорта Багдада погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ополченцы заявили, что авиаудар севернее Багдада был нацелен на медиков

Коммерсантъ20:44

США нанесли новый авиаудар к северу от Багдада

Эхо Москвы20:06

Авиаудар нанесен по автоколонне возле столицы Ирака

Газета.Ru18:19

Жертвами авиаударов к северу от Багдада стали шесть человек

REGNUM18:55

США нанесли новый авиаудар к северу от столицы Ирака

RuNews24.ru20:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:52, Ашберн
Происшествия

При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Вести.Ru 14:41
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru 12:50
Политика

Львовский журналист сравнил Киев с Москвой

Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.
РИА Новости 19:25
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Lenta.ru 13:52
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости 11:06
Футбол

Тренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ

RT на русском 13:25
Кино

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
ТАСС 31.12.19 в 16:20
Происшествия

Житель Петербурга сломал челюсть таксисту за «новогодние тарифы»

Сам пострадавший извозчик после инцидента оказался в реанимации со сломанной челюстью и тремя выбитыми зубами.
Регион online 21:08
Общество

В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения

РИА Новости 18:22
Армия и оружие

Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.
RT на русском 20:54
Общество

Над Россией пройдет метеорный дождь

В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
РИА Новости 10:35
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми

RT на русском 23:31
Политика

Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина.
РИА Новости 20:06
Космос

Астрономы сняли гибель временного спутника Земли

Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Naked Science 26.12.19 в 19:01
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости вчера в 04:39
Происшествия

В Ленобласти 10-месячный малыш погиб после новогоднего застолья

По данным piter.tv, возможной причиной смерти девочки стал сыр, который она съела с новогоднего стола.
Online47.ru 02:37
Армия и оружие

Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году

РИА Новости 22:04
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Общество

Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск

Региональные власти на Сахалине выступили против необоснованного роста тарифов на перевозки в Холмском торговом порту, через который обеспечивается водное сообщение острова с материком, сообщил в пятницу департамент информационной политики правительства Сахалинской области.
ТАСС 03:33
Армия и оружие

США признали гибель 12 мирных граждан в Сирии после ударов по ИГ

Возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция по борьбе с «Исламским государством» (запрещено в РФ) признала гибель 12 гражданских лиц в результате ударов по боевикам в Сирии.
News.ru вчера в 11:29
Общество

СБУ отменила запрет на въезд актеру Федору Добронравову

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд российскому актеру Федору Добронравову, сообщает «Украинские новости».
Московский Комсомолец 10:00
Здоровье

Врач ответила на советы ученого по избавлению от жира

Для избавления от лишнего веса следует выполнять физические упражнения, нормализовать питьевой режим и исключить быстрые углеводы, сказала РБК врач-диетолог Елена Соломатина.
РБК 10:06
Происшествия

В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских

Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
ТАСС 23:00
Общество

Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе

Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Известия 19:33
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb 23:43
Экономика

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
BFM.ru 08:41
Кино

Disney планирует возобновить сотрудничество с Джорджем Лукасом

Режиссеру Джорджу Лукасу, который получил широкую известность благодаря своей работе над фильмами из серии «Звездные войны», могут предложить возобновить сотрудничество с кинематографической компанией.
Bimru.ru 07:14
Политика

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости 18:15
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Багдад
Столица Ирака
Столица Ирака, административный центр мухафазы Багдад. С населением более 9 млн человек, город является одним из самых больших городов Ближнего Востока. Багдад - политический, экономический и культурный центр Ирака.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное