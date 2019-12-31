Армия и оружие
Эхо МосквыСША нанесли новый авиаудар к северу от Багдада
Сообщения о новом американском ударе поступили спустя сутки после того, как в результате авиаатаки США близ аэропорта Багдада погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.
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Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Политика
Львовский журналист сравнил Киев с Москвой
Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.
Общество
Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса
Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Футбол
Тренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
Происшествия
Житель Петербурга сломал челюсть таксисту за «новогодние тарифы»
Сам пострадавший извозчик после инцидента оказался в реанимации со сломанной челюстью и тремя выбитыми зубами.
Армия и оружие
Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.
Общество
Над Россией пройдет метеорный дождь
В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
Политика
Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина.
Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Происшествия
В Ленобласти 10-месячный малыш погиб после новогоднего застолья
По данным piter.tv, возможной причиной смерти девочки стал сыр, который она съела с новогоднего стола.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Общество
Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск
Региональные власти на Сахалине выступили против необоснованного роста тарифов на перевозки в Холмском торговом порту, через который обеспечивается водное сообщение острова с материком, сообщил в пятницу департамент информационной политики правительства Сахалинской области.
Армия и оружие
США признали гибель 12 мирных граждан в Сирии после ударов по ИГ
Возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция по борьбе с «Исламским государством» (запрещено в РФ) признала гибель 12 гражданских лиц в результате ударов по боевикам в Сирии.
Общество
СБУ отменила запрет на въезд актеру Федору Добронравову
Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд российскому актеру Федору Добронравову, сообщает «Украинские новости».
Здоровье
Врач ответила на советы ученого по избавлению от жира
Для избавления от лишнего веса следует выполнять физические упражнения, нормализовать питьевой режим и исключить быстрые углеводы, сказала РБК врач-диетолог Елена Соломатина.
Происшествия
В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских
Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе
Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Экономика
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
Кино
Disney планирует возобновить сотрудничество с Джорджем Лукасом
Режиссеру Джорджу Лукасу, который получил широкую известность благодаря своей работе над фильмами из серии «Звездные войны», могут предложить возобновить сотрудничество с кинематографической компанией.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.