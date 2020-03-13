Армия и оружие
REGNUMСША нанесли ответный удар в Ираке
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта президент США Дональд Трамп обвинил иранские власти в причастности к ракетной атаке на военную базу Эт-Таджи в Ираке. Он заявил, что удары наносила повстанческая группировка, которую якобы поддерживает Иран.
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Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Общество
В Татарстане ввели особый санитарно-эпидемиологический режим
Особый санитарно-эпидемиологический режим введён в Татарстане до 15 апреля по поручению президента республики Рустама Минниханова, сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова в пятницу.
Политика
Путин объяснил разницу между олигархами 90-х и нынешними
Президент России Владимир Путин в ходе своего интервью изданию ТАСС объяснил, чем олигархи девяностых годов прошлого века отличаются от крупных бизнесменов современности.
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Финансы
Курсы доллара и евро потеряли больше рубля на открытии торгов
Курс доллара снизился на 1,24 рубля до отметки 73,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в пятницу, 13 марта.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
На ракете «Протон-М» обнаружены некачественные комплектующие, их заменят.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Общество
Непал отменил экспедиции на Эверест из-за коронавируса
Власти Непала из-за распространения коронавирусной инфекции приостановили выдачу туристических виз и отменили экспедиции на горные возвышенности, в том числе на Эверест.
Экономика
Поддержать занятость населения Казахстана поручил Токаев
Нур-Султан, 13 марта 2020, 10:47 — REGNUM Не менее 300 млрд тенге ($746 млн) будет выделено на поддержку занятости в Казахстане.
Экономика
«ДОМ.РФ» выявил схему недобросовестного использования господдержки
Сегодня, 13 марта 2020 года, стало известно, что госкомпания «ДОМ.РФ» выявила схему недобросовестного использования государственной поддержки в части списания ипотечной задолженности на сумму до 450 тысяч рублей.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
Автоспорт
В Red Bull и Haas хотели провести гонку
Атмосфера на встрече была хорошей, все говорили, что хотят сделать, какие существуют варианты, и какие проблемы возможны.
Происшествия
Несколько районов Тульской области остались без света
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Подмосковье
Власти Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19, постановление опубликовано на сайте подмосковного правительства.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Наука
Найден простой способ избежать биопсии при диагностике рака простаты
Разработка специалистов из Университета Восточной Англии поможет на 60% сократить случаи, когда мужчинам с подозрением на рак простаты назначали «далеко не самую информативную и болезненную» биопсию, передает Medicalxpress.Сообщается, что исследователи из Великобритании разработали новый метод идентификации биомаркеров рака простаты с помощью анализа мочи.
Политика
Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Футбол
Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России
Политика
В Белоруссии в третий раз отказались регистрировать «Бессмертный полк»
Власти Белоруссии в третий раз отказались регистрировать общественное объединение «Бессмертный полк».
Энергетика
В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть
Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Здоровье
В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России
"55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.
Общество
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии
Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.