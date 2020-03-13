Армия и оружие

REGNUMREGNUMСША нанесли ответный удар в Ираке

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта президент США Дональд Трамп обвинил иранские власти в причастности к ракетной атаке на военную базу Эт-Таджи в Ираке. Он заявил, что удары наносила повстанческая группировка, которую якобы поддерживает Иран.
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Иран отверг причастность к ударам по военной базе в Ираке

РИА Новости03:45

США нанесли удары по складам «Катаиб Хезболлах» в Ираке

Российская газетавчера в 20:15

США нанесли авиаудары по позициям группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке

ТАССвчера в 19:43

США нанесли удары по позициям группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке

РБКвчера в 19:37

США нанесли ответный удар в Ираке

REGNUMвчера в 19:55

США нанесли удары по позициям группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке

RT на русскомвчера в 19:39

США нанесли удары по пяти складам с оружием в Ираке

Комсомольская правдавчера в 19:59
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Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
Общество

В Татарстане ввели особый санитарно-эпидемиологический режим

Особый санитарно-эпидемиологический режим введён в Татарстане до 15 апреля по поручению президента республики Рустама Минниханова, сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова в пятницу.
РИА Новости 04:03
Политика

Путин объяснил разницу между олигархами 90-х и нынешними

Президент России Владимир Путин в ходе своего интервью изданию ТАСС объяснил, чем олигархи девяностых годов прошлого века отличаются от крупных бизнесменов современности.
Свободная Пресса 02:37
Здоровье

Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Газета.Ru 01:24
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Финансы

Курсы доллара и евро потеряли больше рубля на открытии торгов

Курс доллара снизился на 1,24 рубля до отметки 73,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в пятницу, 13 марта.
Известия 03:41
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

На ракете «Протон-М» обнаружены некачественные комплектующие, их заменят.
Вести ФМ 10 марта в 12:34
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Общество

Непал отменил экспедиции на Эверест из-за коронавируса

Власти Непала из-за распространения коронавирусной инфекции приостановили выдачу туристических виз и отменили экспедиции на горные возвышенности, в том числе на Эверест.
Газета.Ru 02:45
Экономика

Поддержать занятость населения Казахстана поручил Токаев

Нур-Султан, 13 марта 2020, 10:47 — REGNUM Не менее 300 млрд тенге ($746 млн) будет выделено на поддержку занятости в Казахстане.
REGNUM 03:47
Экономика

«ДОМ.РФ» выявил схему недобросовестного использования господдержки

Сегодня, 13 марта 2020 года, стало известно, что госкомпания «ДОМ.РФ» выявила схему недобросовестного использования государственной поддержки в части списания ипотечной задолженности на сумму до 450 тысяч рублей.
Саминвестор 03:03
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Экономика

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты

Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
REGNUM вчера в 18:04
Автоспорт

В Red Bull и Haas хотели провести гонку

Атмосфера на встрече была хорошей, все говорили, что хотят сделать, какие существуют варианты, и какие проблемы возможны.
F1news.ru 04:00
Происшествия

Несколько районов Тульской области остались без света

Тульская пресса 01:51
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Подмосковье

Власти Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19, постановление опубликовано на сайте подмосковного правительства.
Взгляд.ру вчера в 10:38
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс вчера в 16:28
Наука

Найден простой способ избежать биопсии при диагностике рака простаты

Разработка специалистов из Университета Восточной Англии поможет на 60% сократить случаи, когда мужчинам с подозрением на рак простаты назначали «далеко не самую информативную и болезненную» биопсию, передает Medicalxpress.Сообщается, что исследователи из Великобритании разработали новый метод идентификации биомаркеров рака простаты с помощью анализа мочи.
Medical Note 11 марта в 02:53
Политика

Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Футбол

Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России

Радио Зенит 03:18
Политика

В Белоруссии в третий раз отказались регистрировать «Бессмертный полк»

Власти Белоруссии в третий раз отказались регистрировать общественное объединение «Бессмертный полк».
Lenta.ru 04:05
Энергетика

В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
РБК 03:48
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Здоровье

В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России

"55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.
Вестник Кавказа 02:34
Общество

Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии

Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
РИА Новости 03:14
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru вчера в 18:32
Происшествия

В коронавирусной больнице в Москве умер пациент

Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Lenta.ru вчера в 10:58
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