Армия и оружие

REGNUMREGNUMСША нанесли ответный удар в Ираке

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта президент США Дональд Трамп обвинил иранские власти в причастности к ракетной атаке на военную базу Эт-Таджи в Ираке. Он заявил, что удары наносила повстанческая группировка, которую якобы поддерживает Иран.
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США нанесли удары по складам «Катаиб Хезболлах» в Ираке

Российская газетавчера в 20:15

США нанесли удары по позициям группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке

РБКвчера в 19:37

США нанесли авиаудары по позициям группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке

ТАССвчера в 19:43

США нанесли удары по позициям группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке

RT на русскомвчера в 19:39

США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием «Катаиб Хезболлах»

РИА Новостивчера в 19:08

США нанесли ответный удар в Ираке

REGNUMвчера в 19:55

Пентагон не исключил возможность удара по Ирану в ответ на обстрел базы США

ФАНвчера в 13:57
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Политика

В МИД Китая заподозрили США в завозе коронавируса в Ухань

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высказал предположение, что военные США завезли коронавирус в провинцию Ухань.
Газета.Ru 01:57
Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:40
Армия и оружие

Оккупанты готовятся изолировать заражённые районы Донбасса: сводка

Из штаба "ООС" поступила информация, что в связи с принятием решения Кабмина Украины об общенациональном карантине из-за надвигающейся эпидемии коронавируса в н. п. Славянск сформирован временный межведомственный штаб по организации работы мобильных групп по оперативному реагированию в вопросах изоляции зараженных районов и пострадавших.
Rusvesna.su вчера в 08:36
Музыка

Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
REGNUM вчера в 09:01
Экономика

Обвал цен на нефть обойдется России в триллионы рублей

Обвал цен на нефть обойдется бюджету России в 3 триллиона рублей нефтегазовых доходов, если цены на сырье сохранятся на уровне 35 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 12:59
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК вчера в 05:46
Политика

Госсовет РТ одобрил поправки в Конституцию

Госсовет Татарстана VI созыва поддержал закон о поправке в Конституцию РФ, инициированный президентом России Владимиром Путиным.
БИЗНЕС Online вчера в 05:02
Происшествия

В Челябинской области директора оштрафовали за оскорбление учителя

Суш оштрафовал на 10 тысяч рублей директора школы в Челябинской области, который в образовательном учреждении нецензурно высказался в отношении преподавателя, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 01:57
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс вчера в 16:28
Политика

СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом

Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко рассказали, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул территорию страны.
РИА Новости вчера в 18:33
Авто

Коронавирус нанес «удар» по автомобильной отрасли Южной Кореи

Сеул, 13 марта 2020, 08:36 — REGNUM В феврале 2020 года в Южной Корее зафиксировали спад автомобильной отрасли на фоне распространения коронавируса нового типа.
REGNUM 01:36
Общество

В «Гознаке» рассказали, как российские банкноты защищены от вирусов

Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, что защищает их от вирусов и микробов.
Газета.Ru 01:40
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:24
Здоровье

Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру

iReactor вчера в 20:28
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

Компания АвтоВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus.
NewInform вчера в 06:09
Игры

Игра Blade Runner 1997 года выйдет в обновлённой версии

News.ru вчера в 12:11
Здоровье

В Эстонии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

В связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса правительство Эстонии ввело на территории страны чрезвычайное положение.
Компания 02:03
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:49
Хоккей

Билялетдинов рассказал о жизни после завершения тренерской карьеры

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о том, не думает ли возвращаться на тренерскую скамью.
Спорт день за днем 02:15
Политика

Сенаторы США призвали Евросоюз ввести санкции против Пригожина

Необходимо еще большее ограничение действий Пригожина, которое в Америке ждут от европейских партнеров.
Городовой 02:25
Гаджеты

Xiaomi выпустила еще два гаджета для мониторинга здоровья и дезинфекции

iXBT.com 01:30
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Общество

Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса

Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
РБК 02:16
Общество

В Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
RT на русском 01:30
Общество

Жена премьер-министра Канады заразилась коронавирусом

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо пополнила список инфицированных коронавирусом COVID-19.
Российская газета 00:05
Армия и оружие

Вторые летные испытания тактической гиперзвуковой ракеты прошли в США

Компания Lockheed Martin успешно провела вторые испытания перспективной ракеты PrSM (Precision Strike Missile) дальнего радиуса действия.
Российская газета 11 марта в 10:51
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store

Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Игромания.ру вчера в 11:58
Единоборства

Фергюсон посмеялся над командой Нурмагомедова

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон продолжает подогревать интерес к грядущему противостоянию с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.
Чемпионат вчера в 14:22
Финансы

Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
REGNUM вчера в 21:07
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