Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

СМИ сообщили о бомбардировке границ Сирии и Ирака неизвестными самолетами

РБКвчера в 18:12

Американские военные атаковали базу рядом с границей Сирии

Lenta.ruвчера в 17:41

США нанесли авиаудар по базе на сирийско-иракской границе

РЕН ТВвчера в 17:13

СМИ сообщили об ударе США по базе иракского ополчения на границе с САР

RT на русскомвчера в 17:33

Неопознанные самолеты совершили атаку в Сирии, на границе с Ираком

Газета.Ruвчера в 17:32

США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

РИА Новостивчера в 17:32

СМИ: при ударах коалиции в Сирии погибли 18 бойцов иракских шиитских формирований

ТАССвчера в 18:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 02:19, Ашберн
Политика

Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта.
Ведомости вчера в 21:16
Футбол

«Интер» отправлен на карантин из-за коронавируса у игрока «Ювентуса»

Миланский "Интер" предпринял шаги для защиты от коронавируса, команда была отправлена на карантин, сообщает официальный сайт команды.
Газета.Ru вчера в 21:05
Технологии

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Российские клиенты Visa смогут удалять данные своих карт с сайтов, где они оставляли банковские сведения.
Газета.Ru 01:24
Экономика

В США предсказали новый мировой экономический кризис

Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.
REGNUM 01:56
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Армия и оружие

В Сирии Ми-28Н доказал свою эффективность в борьбе с танками

Танк Т-55, находящийся под управлением боевиков запрещенной в России террористической организации «Игил»*, был атакован вертолетом Ми-28Н с дистанции 5 500 метров.
Военное дело вчера в 02:33
Политика

Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в населенных пунктах Золотое и Счастье.
РИА Новости вчера в 18:51
Экономика

Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm вчера в 12:21
Политика

Госдума одобрила обнуление сроков Путина

В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Тайга.инфо 10 марта в 09:59
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском вчера в 11:11
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Discover24 вчера в 03:17
Футбол

Тухель: «ПСЖ проиграл всего один матч, но подвергся огромной критике»

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель дал комментарий после победы над "Боруссией" (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выхода своей команды в четвертьфинал турнира.
Soccer.ru вчера в 22:17
Баскетбол

НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса

Известия вчера в 23:14
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru вчера в 16:27
Политика

Глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, выразив надежду, что странам удастся найти общий язык.
РИА Новости вчера в 21:40
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru вчера в 04:42
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости вчера в 13:41
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
Кино

Universal Pictures снимет новый фильм про Дракулу

RuNews24.ru вчера в 09:54
Общество

В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

«Исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», - говорится в публикации.
Московский Комсомолец 01:56
Гаджеты

Honor View 20 и Honor 9X получат Android 10 на следующей неделе

Исходя из информации, указанной в официальном пресс-релизе компании, смартфоны Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20 и Honor 9X получат обновление до Android 10 уже 15 марта.
3DNews вчера в 15:37
Политика

В Дагестан с рабочим визитом приедет Юрий Чайка

АиФ Дагестан вчера в 04:55
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru вчера в 12:44
Происшествия

В Чите члены банды «Ключевские» получили от 23 до 25 лет колонии

РИА Новости 01:40
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Общество

Роскачество выявило небезопасные презервативы

Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
REGNUM 02:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное