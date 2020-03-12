Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
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Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd — Google Play (@GooglePlay) March 11, 2020 Осенью 2019 года тёмная тема стала доступна для Android 10, а теперь — для устройств с установленной Android 5.0 Lollipop и более новыми версиями ОС.
iXBT.com 19:40
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Тимати показал фанатам руки без татуировок

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Доходы "Газпрома" от экспорта газа снизились по итогам января 2020 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 41,1% и составили $3 млрд.
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Газета.Ru 13:39
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Стороны в Минске впервые подписали общий итоговый протокол

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Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
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Российская газета вчера в 23:24
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Медосмотры работников будут проводить по-новому

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По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
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Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
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РБК 13:54
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