Армия и оружие
РИА НовостиСША нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
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Шоу-бизнес
Дочь Талызиной ответила на сообщения о госпитализации актрисы
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы, где проще всего заразиться энцефалитом
В Роспотребнадзоре назвали регионы, где они наиболее опасны, а также дали советы, как не заразиться энцефалитом.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Технологии
Несправедливость устранена. Google Play почернел для всех смартфонов с Android
Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd — Google Play (@GooglePlay) March 11, 2020 Осенью 2019 года тёмная тема стала доступна для Android 10, а теперь — для устройств с установленной Android 5.0 Lollipop и более новыми версиями ОС.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Футбол
У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус
Тест защитника футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани на китайский коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат.
Здоровье
Каждый третий человек имеет повышенный риск развития болезни почек
По словам врача, порядка 10-13 % людей страдают хронической болезнью почек, но знает о своем заболевании лишь один из десяти опрошенных с нарушением функции почек.
Шоу-бизнес
Тимати показал фанатам руки без татуировок
Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
Энергетика
Снижения цен на бензин в России Минфин не ждет
Рухнувшая цена на нефть не снизит цены на бензин в России. Об этом рассказал Алексей Сазанов, заместитель министра финансов.
Политика
Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Экономика
Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо
В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе упали на 41,1%
Доходы "Газпрома" от экспорта газа снизились по итогам января 2020 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 41,1% и составили $3 млрд.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Политика
Стороны в Минске впервые подписали общий итоговый протокол
Участники минских переговоров по Донбассу впервые закрепили свои обязательства в итоговом протоколе встречи, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Родион Мирошник.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Здоровье
Медосмотры работников будут проводить по-новому
Изменены содержание заключения о медосмотре и количество его экземпляров, скорректирован порядок направления работников в центр профпатологии.
Происшествия
Школьник умер на уроке физкультуры в Магнитогорске
Напомним, в конце февраля в другой магнитогорской школе на уроке умер ученик второго класса: мальчик наклонился за упавшей ручкой и потерял сознание.
Футбол
Покер Иличича принёс «Аталанте» выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Напомним, первый матч завершился победой «Аталанты» со счётом 4:1. Таким образом, итальянский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Политика
Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Музыка
Группа «Время и стекло» заявила о распаде
Политика
В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
Происшествия
Минобороны заявило о гибели российского военного в ДТП в Сирии
Российский военнослужащий-контрактник погиб в ДТП в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.