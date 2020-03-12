Армия и оружие
Аргументы и ФактыСША нанесли авиаудары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Военная авиация США нанесла удары по базе иракского народного ополчения на границе Сирии с Ираком. Как сообщает телеканал Sky News Arabia, авиаудары были нанесены в ночь на четверг в районе деревни аль-Хурай в провинции Анбар.
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