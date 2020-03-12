Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСША нанесли авиаудары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Военная авиация США нанесла удары по базе иракского народного ополчения на границе Сирии с Ираком. Как сообщает телеканал Sky News Arabia, авиаудары были нанесены в ночь на четверг в районе деревни аль-Хурай в провинции Анбар.
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США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

РИА Новости17:32

Reuters: неопознанные самолеты нанесли удар в Сирии на границе с Ираком

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RT на русском17:33

Неопознанные самолеты совершили атаку в Сирии, на границе с Ираком

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ВВС США атаковали базу иракского ополчения на границе с Сирией

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:43, Ашберн
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Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса

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Всех 242 горняков вывели на поверхность из шахт «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми после задымления.
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Специалисты АКРА предупредили о том, что в РФ может наступить финансовый кризис.
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Защита ректора воронежского вуза оспаривает его арест

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