Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
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США нанесли авиаудар по базе на сирийско-иракской границе

РЕН ТВ17:13

ВВС США атаковали базу иракского ополчения на границе с Сирией

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Американские военные атаковали базу рядом с границей Сирии

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СМИ сообщили об ударе США по базе иракского ополчения на границе с САР

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Неопознанные самолеты совершили атаку в Сирии, на границе с Ираком

Газета.Ru17:32

США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

РИА Новости17:32

Sky: США обстреляли базу иракского ополчения на границе с Сирией

ТАСС18:36
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Салехард, 11 марта 2020, 15:23 — REGNUM Четыре региона из шести в Уральском федеральном округе вошли в десятку субъектов России, где больше всего работников с официальной зарплатой свыше одного миллиона рублей.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
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Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети

Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
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Tesla выпустила миллионный электромобиль

Компания Tesla выпустила юбилейный автомобиль. Миллионным электрокаром стал Model Y красного цвета.
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Дочки невозврата: почему в Азербайджане рождается всё меньше девочек

"Дочка толкалась внутри" 30-летняя Латифа приехала в Баку, чтобы сделать в местной клинике третий в жизни аборт.
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Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке

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Румас предложил сблизить позиции Беларуси и России в рамках ЕАЭС

Сблизить позиции Беларуси и России в рамках ЕАЭС предложил премьер-министр Беларуси Сергей Румас российскому премьеру Михаилу Мишустину, передает «Интерфакс».
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Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

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Трансляцию вели западные спортивные телеканалы. По количеству заброшенных шайб в сезоне Овечкин снова догнал Давида Пастрняка.
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В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
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В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся

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Согласно проекту ФАС, с 1 июля 2020 года требование о предустановке российских программ станет обязательным для смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», с июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков, с июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления.
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Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву

Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
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